澤倫斯基開口就喊感謝 川普：今將討論「類北約」安全保證

聯合報／ 記者陳熙文／華盛頓即時報導
烏克蘭總統澤倫斯基（左）今天再度赴白宮，與川普總統會談。（路透）
美國總統川普18日與烏克蘭總統澤倫斯基在白宮會面，兩人在會前接受媒體訪問，澤倫斯基態度非常友善，一開口就感謝川普。川普則說，今天將討論到是否提供烏克蘭類似北約憲章第5條款集體防禦的安全保證。

至於有媒體詢問烏克蘭是否願意割讓領土來達成和平，澤倫斯基並未正面回答問題，但也沒有否定這項提議。澤倫斯基僅表示，我們必須停止這場戰爭，並表示烏克蘭將盡其所能；澤倫斯基也說，烏克蘭已經準備好要參與烏美俄三邊會談。

根據報導，俄羅斯總統普亭擬提出烏軍撤出頓巴斯（Donbas）地區的停火方案；川普日前也表明，排除烏克蘭收回克里米亞和加入北約的可能性。

川普的特使威科夫（Steve Witkoff）17日在有線電視新聞網（CNN）節目「國情咨文」說，普亭於15日的「雙普會」中，同意讓烏克蘭的美歐友邦提供基輔類似北約憲章第5條款集體防禦安全保證，作為俄烏和平協議的一環。

川普說，大家還沒有討論到這個部分，預計在今天做討論；川普也說，他預計與歐洲領袖和澤倫斯基會談之後，致電普亭。

烏克蘭 俄羅斯 俄烏戰爭

