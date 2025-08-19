川澤會登場前 川普：烏克蘭不能加入北約

美國總統川普十八日在白宮會晤烏克蘭總統澤倫斯基和七名同行歐洲領袖。會談前夕，川普在社群媒體發文說，澤倫斯基若願意可立即結束俄烏戰爭，但作為和平協議一環，烏克蘭將放棄加入北約，且無法取回遭俄國併吞的克里米亞。

根據白宮議程表，川普在美東時間十八日下午一時（台灣時間十九日凌晨一時）迎接澤倫斯基，隨後舉行美烏會談，副總統范斯加入。接著下午二時十五分（台灣同日凌晨二時十五分）迎接已在中午抵達白宮的歐洲領袖，其後合影，下午三時起舉行與歐洲領袖和澤倫斯基的多邊會議。

川普十五日和俄國總統普亭會面，聽取俄方條件後，隨即安排和澤倫斯基會面。歐洲國家領袖迅速動員同赴白宮，包括法國總統馬克宏、英國首相施凱爾、德國總理梅爾茨、義大利總理梅洛尼、芬蘭總統史塔布、歐盟執委會主席范德賴恩、北約秘書長呂特等七名歐洲政壇要角同時出動，充當澤倫斯基後盾。

歐領袖與會挺烏 防被美突襲

英國廣播公司指出，這麼多歐洲領袖在這麼短時間，安排跨海參與堪稱戰時危機會議的會談，是現代前所未見，凸顯這次會議事關重大。這些歐洲領袖想要確保澤倫斯基不會像二月底那樣在白宮被美方突襲圍攻，並向川普表明，俄烏和平協議必須讓烏克蘭參與，確保烏國獲得安全保障，也要展現歐洲和烏克蘭同一陣線，避免川普受普亭影響而過度傾向俄國。

歐洲的憂心非空穴來風。川普十七日晚間在社群媒體發文說，澤倫斯基要是願意，幾乎馬上可結束戰爭，他也可繼續打，「歐巴馬讓出的克里米亞（十二年前，未發一槍！）拿不回來，烏克蘭也不能加入北約。有些事永遠不會變！」國會山莊報說，放棄二○一四年遭俄併吞的克里米亞、不得加入北約，是俄提出的停戰條件。

尋求和平之際 俄仍持續攻勢

澤倫斯基十七日已到華府，他表示感謝川普邀請，「我們共同渴望快速可靠結束這場戰爭」。他說和平必須持久，不是像俄國數年前掌控克里米亞和局部烏東頓巴斯地區，只被當作新攻勢的跳板。

澤倫斯基十八日會前又發文指控，正當各方尋求和平，俄國還襲擊烏克蘭哈爾科夫、札波羅熱、蘇米、敖德薩等地，造成至少十死數十人受傷，並蓄意攻擊一家亞塞拜然企業在敖德薩的能源設施，「這就是為何需要可靠安全保障」，俄國不應因參戰獲得回報。

多家外媒引述消息人士說，川普在十五日「雙普會」後曾告訴歐洲領袖，若烏克蘭同意割讓烏東頓內次克州、盧甘斯克州領土，俄烏可能達成和平。

美特使稱 烏可享類北約保障

川普特使威科夫十七日告訴ＣＮＮ，俄總統普亭在雙普會讓步，同意若烏克蘭不加入北約，可享「類似北約」的集體防禦保障。威科夫也說，俄對其完全或部分控制的烏克蘭五個地區提出「若干讓步」。

澤倫斯基十七日則再駁斥割地止戰說法，表示願討論變更領土，但不會交出未被俄軍占領的土地，並重申要先停火再談。

ＢＢＣ報導，英國政府消息人士說，英國已私下接受「土地換和平」的前景，但這要由烏方決定。德國政府發言人說，歐洲領袖將尋求討論美國在對烏安全保障的角色。馬克宏十七日說，歐洲願就對烏安全保障承擔責任。