川普白宮會澤倫斯基前發文怒斥媒體：就算我讓俄國投降他們也不信

聯合報／ 編譯羅方妤／即時報導
美國總統川普15日在阿拉斯加安克拉治美俄峰會後參加聯合記者會。歐新社
美國總統川普15日在阿拉斯加安克拉治美俄峰會後參加聯合記者會。歐新社

美國總統川普將於美東時間18日在白宮先後會見烏克蘭總統澤倫斯基以及歐洲各國領袖。川普稍早發文稱這是美國的大日子，從未有過如此多位歐洲領袖同時蒞臨白宮，這對美國是個莫大榮幸。不過，川普隨後又發表一篇語氣截然不同的文章，批評媒體和民主黨。

英國衛報報導，川普寫道，他就算讓俄羅斯投降、交出莫斯科和聖彼得堡及這兩座城市周圍1000英里地區，這些媒體和政敵也不會肯定他。

川普寫道：「我完全相信，如果俄羅斯舉起雙手說，『我們放棄、我們認輸、我們投降、我們會給烏克蘭和偉大的美國—這個所有國家中最強、最受尊敬的國家，莫斯科和聖彼得堡，以及這兩個城市周圍1000英里的區域』。即使如此，假新聞媒體和他們的民主黨夥伴還是會說，這對川普而言是最恥辱的日子，也是我們國家史上最糟的日子之一。」

川普還寫道：「這就是為何他們是假新聞，而且是嚴重衰退中的激進左派民主黨人。感謝您對此事的關注！」

