美烏與美烏歐領袖會談前夕 川普自誇回任總統6個月就已化解6場戰爭

聯合報／ 編譯茅毅／即時報導
美國總統川普15日在阿拉斯加州「雙普會」後共同記者會中，聆聽口譯官翻譯的俄羅斯總統普亭發言。法新社
美國總統川普15日在阿拉斯加州「雙普會」後共同記者會中，聆聽口譯官翻譯的俄羅斯總統普亭發言。法新社

美國總統川普18日在自創社群媒體「真實社群」發文自詡，自1月20日回任以來不過6個月，就已搞定6場戰爭。

川普在前述發文寫道，「我已在6個月內化解6場戰爭，其中1場還可能發生核戰災難，然而我卻得看、聽華爾街日報，還有其他許多完全一無所知的人告訴我，我現在對俄烏亂局做的每件事都錯」。

川普還寫道，俄烏亂局是美國前總統拜登的戰爭，「不是我的，我只是在這裡制止這場戰爭、別繼續再打下去。如果那時是我當總統，這場戰爭絕不會發生。我完全知道我正在做什麼，我也不需要一些人提出的建議，這些人多年來已持續花費時間精力投入化解這些衝突，卻從未能做出1件制止這些衝突的事，他們是沒有常識、智慧或判斷力的蠢人」。

