澤倫斯基會川普 處境兩難…一旦失誤可能危及國內地位

美國總統川普於美東18日下午1時15分（台灣19日凌晨1時15分）先在白宮會晤烏克蘭總統澤倫斯基，之後再和歐洲領袖談。但澤倫斯基顯然已陷入兩難困境。

在與澤倫斯基及多位歐洲領袖舉行關鍵會談的前夕，川普17日在社群媒體預告了他將向白宮訪客傳達的訊息：澤倫斯基必須同意俄羅斯的部分條件，才能結束俄烏戰爭，這些條件中，第一是烏克蘭放棄2014年被俄羅斯非法吞併的克里米亞，另一是烏克蘭承諾永不加入北約。

澤倫斯基要嘛冒險「再度」觸怒川普，或者接受一份迅速終戰的協議，但代價是割讓領土以換取模糊的安全保證，而且無法排除莫斯科幾年後可能以更強勢的姿態捲土重來。

川普15日和俄國總統普丁會面後，隨即安排和澤倫斯基會面。歐洲國家領袖迅速動員同赴白宮，包括法國總統馬克宏、英國首相施凱爾、德國總理梅爾茨、義大利總理梅洛尼、芬蘭總統史塔布、歐盟執委會主席范德賴恩、北約秘書長呂特等七名歐洲政壇要角同時出動，充當澤倫斯基後盾。他們希望確保澤倫斯基不會像2月底那樣，在白宮被美方突襲圍攻，並向川普表明，俄烏和平協議必須讓烏克蘭參與，確保烏國獲得安全保障，也要展現歐洲和烏克蘭同一陣線，避免川普受到普丁影響而過度傾向俄國。

澤倫斯基17日已到華府，他表示感謝川普邀請，「我們共同渴望快速可靠結束這場戰爭」。他說和平必須持久，不是像俄國數年前掌控克里米亞和局部烏東頓巴斯地區，只被當作新攻勢的跳板。

澤倫斯基18日會前又發文指控，正當各方尋求和平，俄國還襲擊烏克蘭哈爾科夫、札波羅熱、蘇米、敖德薩等地，造成至少十死數十人受傷，並蓄意攻擊一家亞塞拜然企業在敖德薩的能源設施，「這就是為何需要可靠安全保障」，俄國不應因參戰獲得回報。

雖然拒絕割地是大多數烏克蘭人的共識，但隨著反攻受挫、傷亡增加，支持度已出現鬆動。不過，民眾更擔心，退讓會招致未來更大規模的侵略。

這次華府會談，對澤倫斯基的國內地位同樣關鍵。7月底，他因削弱反貪腐機構，遭遇俄羅斯入侵以來的首場政治危機，在成千上萬人上街抗議後，他最終被迫恢復這些機構的獨立性。