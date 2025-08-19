美前官員：習近平正在看 西方若示弱 中共攻台契機

大陸外交部發言人毛寧就雙普會指出，「中方支持一切有利於和平解決危機的努力，樂見俄美雙方保持接觸，改善彼此關係，推動烏克蘭危機的政治解決進程」。

據俄羅斯衛星通訊社報導，在美俄峰會後，普亭已致電白俄羅斯、哈薩克、烏茲別克等多國領導人通報會晤情況，但尚未披露是否與大陸國家主席習近平通報，兩人甫於阿拉斯加峰會前的八月八日通電話。

對於如果達成停火協議，北京是否願意成為烏克蘭安全保障者，毛寧昨日重申大陸在烏克蘭危機上的立場是「我們將以自己的方式勸和促談，推動危機的政治解決」。

川普第一任駐北約大使赫奇森十七日受訪時警告，中國大陸國家主席習近平「密切關注」美烏會談，觀察川普對俄烏談判立場，一旦西方表現軟弱、未讓俄羅斯付出足夠代價，習近平恐怕「把現在當作攻打台灣的契機」。她指出：「習近平正在看西方會不會崩潰、放棄或拋下烏克蘭」。

赫奇森警告：「如果我們看起來軟弱、搖擺不定，或放棄維護西方邊界安全的能力，對習近平而言，意味著現在可能正是他實現長期目標的時刻，也就是奪取台灣」。

有關川普在美俄峰會前表示習近平曾告訴他，在他任內不會侵略台灣，毛寧則指，「台灣問題純屬中國內政，如何解決台灣問題是中國人自己的事，絕不允許任何人、任何勢力以任何方式將台灣從中國分裂出去」。