美前官員：習近平正在看 西方若示弱 中共攻台契機

聯合報／ 記者廖士鋒、編譯盧思綸／綜合報導

大陸外交部發言人毛寧就雙普會指出，「中方支持一切有利於和平解決危機的努力，樂見俄美雙方保持接觸，改善彼此關係，推動烏克蘭危機的政治解決進程」。

俄羅斯衛星通訊社報導，在美俄峰會後，普亭已致電白俄羅斯、哈薩克、烏茲別克等多國領導人通報會晤情況，但尚未披露是否與大陸國家主席習近平通報，兩人甫於阿拉斯加峰會前的八月八日通電話。

對於如果達成停火協議，北京是否願意成為烏克蘭安全保障者，毛寧昨日重申大陸在烏克蘭危機上的立場是「我們將以自己的方式勸和促談，推動危機的政治解決」。

川普第一任駐北約大使赫奇森十七日受訪時警告，中國大陸國家主席習近平「密切關注」美烏會談，觀察川普對俄烏談判立場，一旦西方表現軟弱、未讓俄羅斯付出足夠代價，習近平恐怕「把現在當作攻打台灣的契機」。她指出：「習近平正在看西方會不會崩潰、放棄或拋下烏克蘭」。

赫奇森警告：「如果我們看起來軟弱、搖擺不定，或放棄維護西方邊界安全的能力，對習近平而言，意味著現在可能正是他實現長期目標的時刻，也就是奪取台灣」。

有關川普在美俄峰會前表示習近平曾告訴他，在他任內不會侵略台灣，毛寧則指，「台灣問題純屬中國內政，如何解決台灣問題是中國人自己的事，絕不允許任何人、任何勢力以任何方式將台灣從中國分裂出去」。

川澤會將登場 英媒：可能比2月時更糟糕

烏克蘭總統澤倫斯基將在美東時間8月18日前往白宮會見美國總統川普。這是澤倫斯基繼2月28日在白宮和川普會面不歡而散後，再...

俄羅斯無人機襲擊釀7死 澤倫斯基控蓄意破壞與川普會談

烏克蘭當局今天表示，俄羅斯無人機襲擊哈爾科夫市一處住宅區，導致7人於夜間喪命。烏國總統澤倫斯基指控，這是為了破壞他與美國...

英國前保守黨魁：雙普逢場作戲 恐置台灣於險境

英國前保守黨黨魁、現任國會議員史密斯（Iain Duncan Smith）表示，美國總統川普和俄羅斯總統普丁15日會談非...

紐時：分化北約 是普亭多年夙願

紐約時報十七日分析，烏克蘭總統澤倫斯基二月在白宮見美國總統川普是單刀赴會，反觀這次有七位歐洲領袖大陣仗同赴白宮為他保駕護...

美前官員：習近平正在看 西方若示弱 中共攻台契機

大陸外交部發言人毛寧就雙普會指出，「中方支持一切有利於和平解決危機的努力，樂見俄美雙方保持接觸，改善彼此關係，推動烏克蘭...

威科夫轉述雙普會 普亭願承諾 不再進入烏克蘭、歐洲其他領土

川普的特使威科夫十七日對ＣＮＮ說，俄羅斯總統普亭在「雙普會」中同意讓美歐提供烏克蘭類似北約憲章第五條款集體防禦安全保證，...

