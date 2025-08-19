威科夫轉述雙普會 普亭願承諾 不再進入烏克蘭、歐洲其他領土

川普的特使威科夫十七日對ＣＮＮ說，俄羅斯總統普亭在「雙普會」中同意讓美歐提供烏克蘭類似北約憲章第五條款集體防禦安全保證，作為俄烏和平協議一環。這是俄烏戰爭三年多來，普亭立場的重大改變。

威科夫說，這是他首度聽到俄方同意此事。他還說，普亭也同意「立法明文規定」，俄羅斯不會進入烏克蘭或歐洲其他地方任何領土，作為潛在和平協議的一部分。

威科夫表示，「我們能贏得以下讓步，即美國可提供像第五條款那樣的保護，這是烏克蘭想加入北約的真正原因之一」。

威科夫是阿拉斯加雙普會與會六人之一，他十七日透露會談若干細節。他表示，雙方同意「提供強健的安全保證，我會形容這是『改變遊戲規則』」，且俄方說將做出法律承諾，不再尋求取得更多烏克蘭領土。

川普放棄推動俄國立即停火，威科夫替這項決定辯護，聲稱川普已轉向達成和平協議，他宣稱：「我們的討論幾乎涵蓋達成和平協議所需的所有問題」。

金融時報十七日報導，川普稱他希望「直接達成一項能夠結束戰爭的和平條約，而不是只達成一項往往難以奏效的停火協議」。他還暗示美國不會對俄羅斯實施新制裁，這表明美國將不再試圖限制俄國的戰爭戰略。

這一轉變引發烏克蘭官員、軍隊、民間強烈反應，他們指責川普破壞烏方為結束俄羅斯戰爭所做的一切努力。一位烏克蘭高階官員稱川普是背後捅刀，另位官員則說川普只想快點達成協議。