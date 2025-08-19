聽新聞
紐時：分化北約 是普亭多年夙願

聯合報／ 編譯茅毅／綜合報導
俄羅斯總統普亭近廿五年以來，最大的企圖一直是分化北約。歐新社
俄羅斯總統普亭近廿五年以來，最大的企圖一直是分化北約。歐新社

紐約時報十七日分析，烏克蘭總統澤倫斯基二月在白宮見美國總統川普是單刀赴會，反觀這次有七位歐洲領袖大陣仗同赴白宮為他保駕護航，以確保無論在談判桌上如何瓜分領土，烏克蘭都能存續，也能抵禦俄羅斯未來可能的又一次入侵。

這些歐洲領袖也想藉此預防川普受俄國總統普亭左右而損害歐洲利益的風險，確保跨大西洋聯盟未因俄烏終戰的安排而被分化，並希望確保川普不會太偏向俄國，且不會試圖迫使澤倫斯基簽下最終將導致烏克蘭崩解的協議。

一位怕惹惱川普而匿名的歐洲高階外交官，提到美國的歐洲盟友感到恐慌。自伊拉克戰爭爆發前夕以來，這位外交官從未見過像十八日般如此迅速召開的領袖會談，最主要的擔憂是避免重演像二月川普公開斥責澤倫斯基和雙方不歡而散般的場景。

參與「雙普會」的美國國務卿魯比歐十七日在哥倫比亞廣播公司節目「面對全國」指稱，「他們來這不是為防止澤倫斯基受（川普）欺負；他們會來是因為美國正持續與歐洲合作；我們邀他們來」。

歐洲官員十六日說，川普告訴澤倫斯基可以帶貴賓隨行，之後白宮就向幾位歐洲領袖發出邀請。

不管歐洲領袖臨時接到邀請而變更他們既定行程轉赴白宮的動機為何，俄烏終戰的談判無疑將考驗跨大西洋聯盟凝聚力。普亭要的不只是奪取烏克蘭領土，近廿五年以來，他最大的企圖一直是分化北約（ＮＡＴＯ），將美國與其歐洲盟友分開。

美國及其歐洲盟友現在似乎正採取不同的談判策略。前北約盟軍最高統帥的美軍退役將領史塔伏瑞迪斯示警，北約處於危險時刻。當美歐領袖十八日齊聚白宮時，不只將商討俄烏畫界問題，歐洲領袖必須找到方法讓川普支持為戰後的烏克蘭提供具體安全保證，這可能包括組成一支維和部隊，以嚇阻普亭在未來幾年內重啟俄烏戰端。

