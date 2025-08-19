會川普 澤倫斯基陷兩難困境

烏克蘭總統澤倫斯基與美國總統川普會談，將陷入兩難困境。澤倫斯基可以接受川普提出的停戰協議，代價是割讓領土換取模糊的安全保證，而且無法排除俄國幾年後可能捲土重來。如果拒絕，將觸怒川普。

澤倫斯基的迴旋空間所剩無幾。更棘手的是，澤倫斯基今年二月白宮行曾與川普激烈爭執，一度導致美方中斷軍援。這回雖有多位歐洲領導人同行，但他們影響力有限，立場也未必一致。

此次會談重點是，在籌畫美俄烏三方會談之際，探明美國究竟願意提供何種安全保障。消息人士說，澤倫斯基將避免再與川普起爭執、維持川普的調停興趣，同時摸清普亭的要求，還要敲定三方會談時間表，並敦促美國對俄實施更嚴厲制裁。這些目標能否達成，取決於普亭對川普的影響力深淺。

上周五美俄峰會後，川普似乎再次向普亭傾斜，不再堅持以立即停火作為和談前提，轉而敦促澤倫斯基儘快接受和平方案。澤倫斯基十七日在布魯塞爾與歐盟執委會主席馮德萊恩召開記者會表示：「普亭提出許多要求，需要時間逐一研判，不可能在砲火壓力下完成這項工作。」他強調，停火是迅速達成最終協議的必要條件。

令烏克蘭憂心的是，川普似乎接受普亭提出的領土訴求，俄軍自二○一四年以來攻占的烏東大片土地可能永久割讓。

即便對烏克蘭而言條件嚴苛，有跡象表明美國準備為協議背書。川普與普亭會面後告訴歐洲領袖，美方願意參與提供安全保證，普亭也接受這樣的安排。但具體保障機制不明，不清楚俄國底線何在。

川普也面臨壓力。他曾承諾一上任就迅速結束俄烏戰爭，但俄國無意停火反而加強攻勢。聯合國統計顯示，平民傷亡持續攀升，六月與七月是開戰三年多來最血腥的月份。

雖然拒絕割地是大多數烏克蘭人的共識，但隨著反攻受挫、傷亡增加，支持度已鬆動。民眾更擔心，退讓會招致未來更大規模的侵略。

這次華府會談對澤倫斯基的國內地位同樣關鍵。七月底，他因削弱反貪腐機構，遭遇俄羅斯入侵以來首場政治危機，在成千上萬人上街抗議後，他最終被迫恢復這些機構的獨立性。

美、烏與其他盟友之間的分歧讓談判形勢更複雜。川普認為俄羅斯有能力吞併烏克蘭全境，儘管俄方在超過百萬人傷亡後，至今控制不到五分之一烏國領土。歐洲各國則擔心，普亭談到有利條件恐助長他的擴張野心。