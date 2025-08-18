澤倫斯基會晤川普俄烏特使 讚川普有實力逼俄國接受和平

路透18日引述烏克蘭國家通訊社（Ukrinform）報導，烏克蘭總統澤倫斯基在美東時間當天上午，與美國總統川普的俄烏問題特使凱洛格會晤。澤倫斯基預定下午在白宮會晤川普，英法德領袖等7名歐洲領袖也將陪同到訪。

澤倫斯基18日上午在社群媒體X說，感謝凱洛格出席會議；川普邀請烏克蘭等歐洲國家領袖18日訪問華府，這是首次有這種形式的會議，非常嚴肅。討論歐洲任一國家的和平，就是討論全歐和平，「我們準備好繼續盡最大努力結束戰爭，確保可靠安全」。

澤倫斯基也說，俄羅斯前一晚上繼續攻擊烏克蘭幾座城市，殺害至少2名孩童，數十人受傷，「強迫俄國接受和平只能靠實力，川普總統具備這種實力」。