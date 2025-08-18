快訊

遭侯漢廷爆料快樂宴停留3小時 郭智輝真的提告了

澤倫斯基會晤川普俄烏特使 讚川普有實力逼俄國接受和平

聯合報／ 編譯高詣軒／即時報導
「川澤會」18日將在白宮登場，記者紛紛在白宮西廂入口外架設梯子以便拍攝。路透
「川澤會」18日將在白宮登場，記者紛紛在白宮西廂入口外架設梯子以便拍攝。路透

路透18日引述烏克蘭國家通訊社（Ukrinform）報導，烏克蘭總統澤倫斯基在美東時間當天上午，與美國總統川普的俄烏問題特使凱洛格會晤。澤倫斯基預定下午在白宮會晤川普，英法德領袖等7名歐洲領袖也將陪同到訪。

澤倫斯基18日上午在社群媒體X說，感謝凱洛格出席會議；川普邀請烏克蘭等歐洲國家領袖18日訪問華府，這是首次有這種形式的會議，非常嚴肅。討論歐洲任一國家的和平，就是討論全歐和平，「我們準備好繼續盡最大努力結束戰爭，確保可靠安全」。

澤倫斯基也說，俄羅斯前一晚上繼續攻擊烏克蘭幾座城市，殺害至少2名孩童，數十人受傷，「強迫俄國接受和平只能靠實力，川普總統具備這種實力」。

烏克蘭 俄羅斯 俄烏戰爭

延伸閱讀

俄羅斯無人機襲擊釀7死 澤倫斯基控蓄意破壞與川普會談

台灣周二凌晨美烏與美烏歐領袖會談 川普：這是白宮的大日子

川澤會將登場 英媒：可能比2月時更糟糕

川普與澤倫斯基會談前夕 俄羅斯對烏克蘭攻勢未歇

相關新聞

川澤會將登場 英媒：可能比2月時更糟糕

烏克蘭總統澤倫斯基將在美東時間8月18日前往白宮會見美國總統川普。這是澤倫斯基繼2月28日在白宮和川普會面不歡而散後，再...

俄羅斯無人機襲擊釀7死 澤倫斯基控蓄意破壞與川普會談

烏克蘭當局今天表示，俄羅斯無人機襲擊哈爾科夫市一處住宅區，導致7人於夜間喪命。烏國總統澤倫斯基指控，這是為了破壞他與美國...

英國前保守黨魁：雙普逢場作戲 恐置台灣於險境

英國前保守黨黨魁、現任國會議員史密斯（Iain Duncan Smith）表示，美國總統川普和俄羅斯總統普丁15日會談非...

澤倫斯基會晤川普俄烏特使 讚川普有實力逼俄國接受和平

路透18日引述烏克蘭國家通訊社（Ukrinform）報導，烏克蘭總統澤倫斯基在美東時間當天上午，與美國總統川普的俄烏問題...

台灣周二凌晨美烏與美烏歐領袖會談 川普：這是白宮的大日子

美國總統川普18日將以東道主身分，先後在白宮舉行美烏領袖會談及美烏歐領袖會談。他當天在自創社群媒體「真實社群」發文表示，...

川普與澤倫斯基會談前夕 俄羅斯對烏克蘭攻勢未歇

烏克蘭外長西比哈（Andrii Sybiha）18日表示，在美烏領袖會談前夕，俄羅斯仍持續殺戮烏克蘭平民。

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。