台灣周二凌晨美烏與美烏歐領袖會談 川普：這是白宮的大日子

聯合報／ 編譯茅毅／即時報導
美國總統川普15日在阿拉斯加州「雙普會」後共同記者會發言。路透
美國總統川普18日將以東道主身分，先後在白宮舉行美烏領袖會談及美烏歐領袖會談。他當天在自創社群媒體「真實社群」發文表示，「讓我們看看結果會是什麼」。

川普在前述發文寫道，「這是白宮的大日子。我們從未有過如此多位歐洲領袖同時蒞臨白宮。這對美國是個莫大榮幸！！」

川普18日預定先和烏克蘭總統澤倫斯基會談，即「1加1」。美烏「川澤會」後，川普再與7位歐洲領袖：德國總理梅爾茨、法國總統馬克宏、北約（NATO）秘書長呂特、歐盟執委會主席范德賴恩、義大利總理梅洛尼、英國首相施凱爾及芬蘭總統史塔布，舉行多邊會談，且澤倫斯基也會在場，即「1加7加1」。

另據1位聽取相關事宜簡報的消息人士對路透說，美國副總統范斯在18日的2場領袖會談中都會在場。

