俄羅斯無人機襲擊釀7死 澤倫斯基控蓄意破壞與川普會談

中央社／ 華盛頓/基輔18日綜合外電報導
烏克蘭當局稱，2025年8月18日凌晨，一架俄羅斯無人機襲擊了烏克蘭哈爾科夫市的一棟五層公寓大樓，造成至少五人死亡，十餘人受傷。 法新社
烏克蘭當局今天表示，俄羅斯無人機襲擊哈爾科夫市一處住宅區，導致7人於夜間喪命。烏國總統澤倫斯基指控，這是為了破壞他與美國總統川普今天稍晚在華府舉行的會談。

路透社報導，美國施壓基輔當局，要求烏克蘭接受俄羅斯提出的迅速終戰協議之際，俄軍無人機攻擊烏國哈爾科夫市（Kharkiv）一處住宅區造成7人殞命，死者包含一名幼童及一位16歲青少年。

哈爾科夫州州長希內胡柏夫（Oleh Synehubov）在通訊軟體Telegram發文指出，另有20人受傷，其中包括6名6歲至17歲孩童跟青少年。

澤倫斯基（Volodymyr Zelenskyy）在社群媒體X平台發表貼文：「俄羅斯戰爭機器不顧一切持續奪走生命。蒲亭（Vladimir Putin）將以恫嚇性殺戮對烏克蘭和歐洲維持施壓，同時羞辱外交努力。」

根據白宮，川普（Donald Trump）將於華府當地時間今天下午1時15分（台灣時間19日凌晨1時15分）在橢圓形辦公室與澤倫斯基會面。

烏克蘭空軍提到，俄羅斯於夜間對烏國發射140架無人機，是8月4日以來單晚最大數量。

希內胡柏夫說，一枚彈道飛彈襲來震碎哈爾科夫市多棟建築共約1000扇窗戶；官員談到，部分居民必須從自家撤離。

