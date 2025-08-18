川澤會將登場 英媒：可能比2月時更糟糕

快訊

聯合報／ 編譯羅方妤／即時報導
美國總統川普（右）和烏克蘭總統澤倫斯基（左）2月28日在白宮橢圓辦公室會面。美聯社
美國總統川普（右）和烏克蘭總統澤倫斯基（左）2月28日在白宮橢圓辦公室會面。美聯社

烏克蘭總統澤倫斯基將在美東時間8月18日前往白宮會見美國總統川普。這是澤倫斯基繼2月28日在白宮和川普會面不歡而散後，再度前往白宮和川普會面。英國天空新聞分析，這次狀況可能比2月還糟糕。

天空新聞國際事務編輯瓦格霍恩（Dominic Waghorn）寫道，川普現在對烏克蘭提出的一些關鍵要求，立場都和俄羅斯總統普亭一致。川普不再堅持立即停火，普亭也一樣。

此外，川普和他的助手們表示，俄國可被信任，儘管所有證據都和這個論點相反。

瓦格霍恩指出，川普還向澤倫斯基提出不可能達成的要求，他要烏克蘭放棄烏軍誓死保衛11年的國土。這顯示對這場衝突的真相一無所知，即俄國不可信任，烏克蘭也不會放棄未被占領的土地。

如今，跨大西洋聯盟間出現裂痕。儘管美國似乎願意參與和平協議達成後可能提供的安全保障，但美方措辭模糊。歐洲會努力將川普拉回他們這一邊，但他們知道，在每個階段，川普似乎都會回到更同情普亭的立場。

如果無法避免另一個尷尬的結局，可能最終會承諾進行更多會談，並在戰爭持續期間繼續進行外交行動。這意味將會有更多人喪生，就像俄軍在川澤會前還攻擊烏克蘭東北部哈爾科夫州，破壞當地1棟5層樓公寓，造成5人喪生、逾10人受傷。

