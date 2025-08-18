英國前保守黨魁：雙普逢場作戲 恐置台灣於險境

英國前保守黨黨魁、現任國會議員史密斯（Iain Duncan Smith）表示，美國總統川普和俄羅斯總統普丁15日會談非但未能達成停火協定，更向其他具有領土野心的專制領袖傳遞出「以土地換取和平」的信號，恐將置台灣於險境。

長年在國際社會為台灣發聲的史密斯，將於26日來台出席由對中政策跨國議會聯盟（IPAC）舉辦的「台灣國際晚宴」，他17日在英國每日電訊報（The Telegraph）撰文指出，上周的「雙普會」令人遺憾，因成果並非川普聲稱能達成的，而是普丁所期望的：戰爭持續，直到滿足其領土要求為止。

他說，外界看到的是自由世界的領袖「跳過『停火協定』，直接選擇『和平協議』，但後者常常無法持久」。

文中提到，雙普會如今看來很像1938年的慕尼黑協定，當時英法對希特勒奉上蘇德台地區（Sudetenland），出賣了不在場的捷克斯洛伐克。兩者相似之處在於，美國和其他北約國家沒有認清現實，也就是一個由中國大陸、伊朗、俄羅斯和北韓等專制國家組成的「新軸心」，正逐漸成形。

史密斯說，這是白宮的俄烏戰爭外交政策前後不一致且錯誤的原因。一是，白宮宣稱烏克蘭是歐洲的問題，台灣才是他們的問題；二是白宮認為，若川普和普丁關係強化，有可能讓普丁和中國疏離，但這恐怕是對中俄關係全然的誤解。

再者，習近平深知，若俄國在這場戰爭中取得勝利，將大大鞏固中國對台野心，因為北約將展現出本身已軟弱無力，美國與其盟友也更不可能在中國對台行動時，決意支援。

問題不僅是川普未曾在雙普會中討論停火，他似乎還進一步涉入「以領土換取和平」的談判。史密斯警告，部分評論人士認為川普的做法是明智之舉，但他們錯了，若西方真透過以領土換和平的方式安撫普丁，只會讓他和習近平更加強大，而他們將會捲土重來。