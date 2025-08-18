英國前保守黨魁：雙普逢場作戲 恐置台灣於險境

快訊

經濟日報／ 編譯吳孟真／綜合外電
英國前保守黨黨魁、現任國會議員鄧肯．史密斯（見圖）長年在國際社會為台灣發聲，他認為上周雙普會透露出的訊息，恐置台灣於險境。 美聯社
英國前保守黨黨魁、現任國會議員史密斯（Iain Duncan Smith）表示，美國總統川普和俄羅斯總統普丁15日會談非但未能達成停火協定，更向其他具有領土野心的專制領袖傳遞出「以土地換取和平」的信號，恐將置台灣於險境。

長年在國際社會為台灣發聲的史密斯，將於26日來台出席由對中政策跨國議會聯盟（IPAC）舉辦的「台灣國際晚宴」，他17日在英國每日電訊報（The Telegraph）撰文指出，上周的「雙普會」令人遺憾，因成果並非川普聲稱能達成的，而是普丁所期望的：戰爭持續，直到滿足其領土要求為止。

他說，外界看到的是自由世界的領袖「跳過『停火協定』，直接選擇『和平協議』，但後者常常無法持久」。

文中提到，雙普會如今看來很像1938年的慕尼黑協定，當時英法對希特勒奉上蘇德台地區（Sudetenland），出賣了不在場的捷克斯洛伐克。兩者相似之處在於，美國和其他北約國家沒有認清現實，也就是一個由中國大陸、伊朗、俄羅斯和北韓等專制國家組成的「新軸心」，正逐漸成形。

史密斯說，這是白宮的俄烏戰爭外交政策前後不一致且錯誤的原因。一是，白宮宣稱烏克蘭是歐洲的問題，台灣才是他們的問題；二是白宮認為，若川普和普丁關係強化，有可能讓普丁和中國疏離，但這恐怕是對中俄關係全然的誤解。

再者，習近平深知，若俄國在這場戰爭中取得勝利，將大大鞏固中國對台野心，因為北約將展現出本身已軟弱無力，美國與其盟友也更不可能在中國對台行動時，決意支援。

問題不僅是川普未曾在雙普會中討論停火，他似乎還進一步涉入「以領土換取和平」的談判。史密斯警告，部分評論人士認為川普的做法是明智之舉，但他們錯了，若西方真透過以領土換和平的方式安撫普丁，只會讓他和習近平更加強大，而他們將會捲土重來。

烏克蘭 俄羅斯 俄烏戰爭

烏克蘭無望加入NATO，「類北約第五條款」安全有保障？

川普會澤倫斯基 白宮證實台灣時間19日凌晨舉行

川普稱治安敗壞 非裔市長協會：犯罪率已顯著下降

金融時報：川普轉向普亭立場 基輔遭「背後捅刀」陷恐慌

川普與澤倫斯基會談前夕 俄羅斯對烏克蘭攻勢未歇

烏克蘭外長西比哈（Andrii Sybiha）18日表示，在美烏領袖會談前夕，俄羅斯仍持續殺戮烏克蘭平民。

美烏雙邊領袖與美烏歐多邊領袖會談 台灣周二凌晨舉行

美烏雙邊領袖會談及美烏歐多邊領袖會談18日將在白宮舉行，芬蘭總理歐爾波（Petteri Orpo）同日說，對烏克蘭的停火...

無望加入NATO：烏克蘭「類北約第五條款」安全有保障？

在上周川普與普丁沒有實質結果的阿拉斯加峰會後，目前已知的具體進展，是美國與歐洲將會提供烏克蘭「類北約第五條款」（Article 5-like）的安全保障。然而照當前談判方向的條件，也幾乎確認了烏克蘭將無法加入北約。8月18日澤倫斯基與歐洲領袖團一同飛往美國華盛頓，與川普展開會議，此番陣仗也是2022年烏俄戰爭以來層級和規格最高的一次。預計這次會談將會聚焦於實質停火的可能性，以及針對烏克蘭的安全保障框架。

烏克蘭結局已定？專家：澤倫斯基必吞失土苦藥 美歐安全保證才是重點

烏克蘭總統澤倫斯基將在美東時間18日赴白宮會見美國總統川普，專家分析，澤倫斯基必須吞下苦藥，接受失去的領土永不復返的事實...

普亭前顧問質疑川普領土交換說 指烏克蘭恐面臨壓力

曾任俄羅斯總理和總統首席經濟顧問的伊拉里翁諾夫表示，俄國總統普亭試圖全面控制並消滅烏克蘭主權，烏克蘭已用行動證明不會輕易...

川普會澤倫斯基 白宮證實台灣時間19日凌晨舉行

烏克蘭總統澤倫斯基和多位歐洲領袖今天將在華府會見美國總統川普。根據白宮，川普將於當地時間下午1時15分（台灣時間19日凌...

