川普與澤倫斯基會談前夕 俄羅斯對烏克蘭攻勢未歇

烏克蘭外長西比哈（Andrii Sybiha）18日表示，在美烏領袖會談前夕，俄羅斯仍持續殺戮烏克蘭平民。

西比哈在社群媒體X發文說，18日（台灣時間19日凌晨）即將舉行美國總統川普和烏克蘭總統澤倫斯基的峰會「川澤會」，俄國當天卻還在攻擊烏克蘭東北部的哈爾科夫（Kharkiv）。

西比哈寫道，「俄國就是台凶殘的戰爭機器，正被烏克蘭阻擋著。而這台機器必須藉由跨大西洋的團結與施壓來阻擋」。

哈爾科夫州州長希內胡柏夫（Oleh Synehubov）在通訊軟體Telegram（TG）表示，18日凌晨，俄國無人機攻擊哈爾科夫1棟5層樓公寓，釀成5人喪生、逾10人受傷。

內胡柏夫還表示，這次攻擊發生在黎明前，導致這棟公寓的一部分化為一堆瓦礫，並引發至少3層樓失火；4架俄國無人機襲擊該棟公寓。

烏克蘭國家緊急情況服務局發布影片顯示，搜救人員試圖穿越瓦礫堆營救受困居民，並可見有1層樓燃燒中。

烏克蘭檢方說，有5人罹難，包括1名約1歲半的女童；至少18人受傷和出現急性休克，包含兒童。

另外，烏克蘭當局17日說，俄羅斯朝哈爾科夫一處住宅區發射彈道飛彈，造成至少11人受傷。

內胡柏夫在TG表示，傷者中有1名13歲少女。烏克蘭國家緊急情況服務局也在TG表示，爆炸造成的衝擊波震碎附近公寓大樓窗戶，部分居民必須撤離。

烏克蘭第2大城哈爾科夫靠近俄烏邊境，自俄國2022年2月侵烏以來，當地一直是俄國無人機及飛彈的主要攻擊目標之一。