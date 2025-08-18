快訊

不滿？傳卓榮泰聽郭智輝被數落「笑而不語」 行政院說話了

烏克蘭結局已定？專家：澤倫斯基必吞失土苦藥 美歐安全保證才是重點

李四川若選新北何時該辭副市長？李乾龍：他絕不會臨陣脫逃

川普與澤倫斯基會談前夕 俄羅斯對烏克蘭攻勢未歇

聯合報／ 編譯茅毅／即時報導
烏克蘭大城哈爾科夫公寓18日遭俄羅斯襲擊後起火冒煙。法新社
烏克蘭大城哈爾科夫公寓18日遭俄羅斯襲擊後起火冒煙。法新社

烏克蘭外長西比哈（Andrii Sybiha）18日表示，在美烏領袖會談前夕，俄羅斯仍持續殺戮烏克蘭平民。

西比哈在社群媒體X發文說，18日（台灣時間19日凌晨）即將舉行美國總統川普和烏克蘭總統澤倫斯基的峰會「川澤會」，俄國當天卻還在攻擊烏克蘭東北部的哈爾科夫（Kharkiv）。

西比哈寫道，「俄國就是台凶殘的戰爭機器，正被烏克蘭阻擋著。而這台機器必須藉由跨大西洋的團結與施壓來阻擋」。

哈爾科夫州州長希內胡柏夫（Oleh Synehubov）在通訊軟體Telegram（TG）表示，18日凌晨，俄國無人機攻擊哈爾科夫1棟5層樓公寓，釀成5人喪生、逾10人受傷。

內胡柏夫還表示，這次攻擊發生在黎明前，導致這棟公寓的一部分化為一堆瓦礫，並引發至少3層樓失火；4架俄國無人機襲擊該棟公寓。

烏克蘭國家緊急情況服務局發布影片顯示，搜救人員試圖穿越瓦礫堆營救受困居民，並可見有1層樓燃燒中。

烏克蘭檢方說，有5人罹難，包括1名約1歲半的女童；至少18人受傷和出現急性休克，包含兒童。

另外，烏克蘭當局17日說，俄羅斯朝哈爾科夫一處住宅區發射彈道飛彈，造成至少11人受傷。

內胡柏夫在TG表示，傷者中有1名13歲少女。烏克蘭國家緊急情況服務局也在TG表示，爆炸造成的衝擊波震碎附近公寓大樓窗戶，部分居民必須撤離。

烏克蘭第2大城哈爾科夫靠近俄烏邊境，自俄國2022年2月侵烏以來，當地一直是俄國無人機及飛彈的主要攻擊目標之一。

川普 烏克蘭 俄羅斯 俄烏戰爭 澤倫斯基

延伸閱讀

烏克蘭無望加入NATO，「類北約第五條款」安全有保障？

川普會澤倫斯基 白宮證實台灣時間19日凌晨舉行

烏克蘭結局已定？專家：澤倫斯基必吞失土苦藥 美歐安全保證才是重點

普丁允保障烏安全 川普要烏放棄克里米亞

相關新聞

川普與澤倫斯基會談前夕 俄羅斯對烏克蘭攻勢未歇

烏克蘭外長西比哈（Andrii Sybiha）18日表示，在美烏領袖會談前夕，俄羅斯仍持續殺戮烏克蘭平民。

美烏雙邊領袖與美烏歐多邊領袖會談 台灣周二凌晨舉行

美烏雙邊領袖會談及美烏歐多邊領袖會談18日將在白宮舉行，芬蘭總理歐爾波（Petteri Orpo）同日說，對烏克蘭的停火...

無望加入NATO：烏克蘭「類北約第五條款」安全有保障？

在上周川普與普丁沒有實質結果的阿拉斯加峰會後，目前已知的具體進展，是美國與歐洲將會提供烏克蘭「類北約第五條款」（Article 5-like）的安全保障。然而照當前談判方向的條件，也幾乎確認了烏克蘭將無法加入北約。8月18日澤倫斯基與歐洲領袖團一同飛往美國華盛頓，與川普展開會議，此番陣仗也是2022年烏俄戰爭以來層級和規格最高的一次。預計這次會談將會聚焦於實質停火的可能性，以及針對烏克蘭的安全保障框架。

烏克蘭結局已定？專家：澤倫斯基必吞失土苦藥 美歐安全保證才是重點

烏克蘭總統澤倫斯基將在美東時間18日赴白宮會見美國總統川普，專家分析，澤倫斯基必須吞下苦藥，接受失去的領土永不復返的事實...

普亭前顧問質疑川普領土交換說 指烏克蘭恐面臨壓力

曾任俄羅斯總理和總統首席經濟顧問的伊拉里翁諾夫表示，俄國總統普亭試圖全面控制並消滅烏克蘭主權，烏克蘭已用行動證明不會輕易...

川普會澤倫斯基 白宮證實台灣時間19日凌晨舉行

烏克蘭總統澤倫斯基和多位歐洲領袖今天將在華府會見美國總統川普。根據白宮，川普將於當地時間下午1時15分（台灣時間19日凌...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。