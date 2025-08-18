美俄峰會後川普態度疑轉變 烏克蘭憂遭「背後捅刀」

快訊

中央社／ 華盛頓17日綜合外電報導
普亭（左）15日與川普（右）會面。路透
普亭（左）15日與川普（右）會面。路透

美國總統川普13日與烏克蘭總統澤倫斯基通話時，表示將對俄羅斯總統普亭施壓以結束俄烏戰爭，但在川普會（川普、普亭會談）結束後，川普的立場被認為轉向靠攏普亭，附和俄羅斯的立場與說詞，讓基輔當局感覺被「背後捅刀」。

金融時報（Financial Times）報導，烏克蘭官員、軍人與社會大眾對川普（Donald Trump）的轉變反應強烈，沮喪之餘，指責川普削弱烏克蘭推動戰爭公平結束的努力。

川普透過自家社群媒體「真實社群」（TruthSocial）表示，他想直接達成能結束戰爭的和平協議（Peace Agreement），而非僅達成一項停火協議（Ceasefire Agreement），因為停火協議多半難以奏效。他同時也暗示，美國不會堅持落實對俄羅斯的新制裁威脅，這代表美國正逐步放棄約束克里姆林宮戰爭策略的努力。

最近幾週，川普曾公開對普亭（Vladimir Putin）的頑固且持續轟炸烏克蘭表達高度不滿。川普語氣轉變，讓基輔16日感到震驚與背叛，而隨著川蒲會的細節逐漸曝光，這種感覺更加深刻。

一名烏克蘭高層官員對金融時報形容，川普的改變像是「在背後捅刀」，另一名高層官員則表示「川普只想快速達成協議」。

對川蒲會談結果，烏克蘭國會外交委員會主席梅列日科（Oleksandr Merezhko）只用一詞做結：「糟糕透了」。

他說：「看來川普靠攏了普亭，他們倆可能將開始強迫我們接受和平條約，這實際上等於烏克蘭投降。正如同川普和盧比歐（Marco Rubio）向我們解釋，這場峰會的目的是向普亭提出立即停火要求，若他拒絕，將面臨嚴重後果。但普亭拒絕停火，反而提出以和平條約為名的停火，我們沒有看到川普有任何回應，更別說嚴重後果了。」

烏克蘭官員表示，澤倫斯基（VolodymyrZelenskiyy）不會同意交出頓內茨克州（Donetsk）及盧甘斯克州（Luhansk），這是烏克蘭一直以來的紅線，但他願意在18日與川普，以及未來與川普和普亭三方會談時，討論領土議題。

任何領土移交都會引發烏克蘭對主權的擔憂。此外，烏克蘭擔心一旦割讓嚴密設防的烏控頓內茨克州部分城市，將等同於為俄羅斯未來的進攻提供跳板。

烏克蘭國會議員、前副總理伊凡娜（IvannaKlympush-Tsintsadze）費盡思量後表示，「滿足（普亭的）野心與目標」如何能讓戰爭結束，又如何說服這位俄國總統未來不再整軍並重新發動侵略。她問道：「要如何保證不會再有新的攻擊？」

隸屬澤倫斯基執政黨的國會議員皮德拉薩（Roksolana Pidlasa）表示，普亭之所以要求割讓頓內茨克州及盧甘斯克州，正是因為這對烏克蘭而言不可接受。她說：「他（普亭）的目標不是和平……而是解除制裁，以及讓烏克蘭陷入發展停滯的困境。」

