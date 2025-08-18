快訊

烏克蘭無望加入NATO！「類北約第五條款」安全有保障？

涉貪解職被目擊超商打工 前政院南服副執行長陳慧玲證實「是我」

逆轉！2女控性侵81次一審30年 行善團長多次上訴判無罪

聽新聞
0:00 / 0:00

美烏雙邊領袖與美烏歐多邊領袖會談 台灣周二凌晨舉行

聯合報／ 編譯茅毅／即時報導
法國總統馬克宏（左1）、歐盟理事會主席柯斯塔（左2）和烏克蘭總統澤倫斯基及德國總理梅爾茨14日舉行視訊會議。路透
法國總統馬克宏（左1）、歐盟理事會主席柯斯塔（左2）和烏克蘭總統澤倫斯基及德國總理梅爾茨14日舉行視訊會議。路透

美烏雙邊領袖會談及美烏歐多邊領袖會談18日將在白宮舉行，芬蘭總理歐爾波（Petteri Orpo）同日說，對烏克蘭的停火和戰後安全保證是最重要主題。

18日（台灣時間19日凌晨）在白宮將先舉行美國總統川普與烏克蘭總統澤倫斯基的峰會，接著舉行川普、澤倫斯基和德國總理梅爾茨、法國總統馬克宏、北約秘書長呂特、歐盟執委會主席范德賴恩、義大利總理梅洛尼、英國首相施凱爾及芬蘭總統史塔布的多邊峰會。

北約前官員、現任歐洲外交關係協會（ECFR）研究員葛蘭德（Camille Grand）認為，15日美國阿拉斯加「雙普會」的結果顯然引發歐洲領袖擔憂，原因是川普似乎很大程度上接受俄羅斯總統普亭提出的主張。

烏克蘭 俄羅斯 俄烏戰爭

延伸閱讀

陸外交部：樂見俄美接觸 盼所有利害關係人適時參與和談

普丁允保障烏安全 川普要烏放棄克里米亞

澤倫斯基再度單挑川普！白宮宣布：美烏先單獨談 歐洲領袖後加入

川普預告澤倫斯基結束戰爭的兩條件：放棄克里米亞、永不加入北約

相關新聞

美烏雙邊領袖與美烏歐多邊領袖會談 台灣周二凌晨舉行

美烏雙邊領袖會談及美烏歐多邊領袖會談18日將在白宮舉行，芬蘭總理歐爾波（Petteri Orpo）同日說，對烏克蘭的停火...

烏克蘭結局已定？專家：澤倫斯基必吞失土苦藥 美歐安全保證才是重點

烏克蘭總統澤倫斯基將在美東時間18日赴白宮會見美國總統川普，專家分析，澤倫斯基必須吞下苦藥，接受失去的領土永不復返的事實...

普亭前顧問質疑川普領土交換說 指烏克蘭恐面臨壓力

曾任俄羅斯總理和總統首席經濟顧問的伊拉里翁諾夫表示，俄國總統普亭試圖全面控制並消滅烏克蘭主權，烏克蘭已用行動證明不會輕易...

川普會澤倫斯基 白宮證實台灣時間19日凌晨舉行

烏克蘭總統澤倫斯基和多位歐洲領袖今天將在華府會見美國總統川普。根據白宮，川普將於當地時間下午1時15分（台灣時間19日凌...

俄大使：西方國家曾承諾「北約不東擴」現在能提供什麼安全保證？

美國總統川普15日結束與俄羅斯總統普亭的阿拉斯加會談後，將於美東時間18日下午，在白宮與烏克蘭總統澤倫斯基討論如何結束俄...

普丁允保障烏安全 川普要烏放棄克里米亞

双普會後才是美、俄談判的開始，雙方互相放話！美國談判特使威特科夫17日表示，俄羅斯同意美國與歐洲給烏克蘭安全保證，作為俄烏停戰協議的條件之一。

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。