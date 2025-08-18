美烏雙邊領袖與美烏歐多邊領袖會談 台灣周二凌晨舉行

美烏雙邊領袖會談及美烏歐多邊領袖會談18日將在白宮舉行，芬蘭總理歐爾波（Petteri Orpo）同日說，對烏克蘭的停火和戰後安全保證是最重要主題。

18日（台灣時間19日凌晨）在白宮將先舉行美國總統川普與烏克蘭總統澤倫斯基的峰會，接著舉行川普、澤倫斯基和德國總理梅爾茨、法國總統馬克宏、北約秘書長呂特、歐盟執委會主席范德賴恩、義大利總理梅洛尼、英國首相施凱爾及芬蘭總統史塔布的多邊峰會。

北約前官員、現任歐洲外交關係協會（ECFR）研究員葛蘭德（Camille Grand）認為，15日美國阿拉斯加「雙普會」的結果顯然引發歐洲領袖擔憂，原因是川普似乎很大程度上接受俄羅斯總統普亭提出的主張。