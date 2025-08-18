聽新聞
0:00 / 0:00
美烏雙邊領袖與美烏歐多邊領袖會談 台灣周二凌晨舉行
美烏雙邊領袖會談及美烏歐多邊領袖會談18日將在白宮舉行，芬蘭總理歐爾波（Petteri Orpo）同日說，對烏克蘭的停火和戰後安全保證是最重要主題。
18日（台灣時間19日凌晨）在白宮將先舉行美國總統川普與烏克蘭總統澤倫斯基的峰會，接著舉行川普、澤倫斯基和德國總理梅爾茨、法國總統馬克宏、北約秘書長呂特、歐盟執委會主席范德賴恩、義大利總理梅洛尼、英國首相施凱爾及芬蘭總統史塔布的多邊峰會。
北約前官員、現任歐洲外交關係協會（ECFR）研究員葛蘭德（Camille Grand）認為，15日美國阿拉斯加「雙普會」的結果顯然引發歐洲領袖擔憂，原因是川普似乎很大程度上接受俄羅斯總統普亭提出的主張。
延伸閱讀
贊助廣告
商品推薦
udn討論區
共 0 則留言
規範發布
- 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
- 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
- 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
- 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
FB留言