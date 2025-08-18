川普會澤倫斯基 白宮證實台灣時間19日凌晨舉行
烏克蘭總統澤倫斯基和多位歐洲領袖今天將在華府會見美國總統川普。根據白宮，川普將於當地時間下午1時15分（台灣時間19日凌晨1時15分）與澤倫斯基會談，接著會晤所有歐洲領袖。
路透社報導，英國、德國、法國、義大利和芬蘭領導人及北大西洋公約組織（NATO）秘書長希望在俄烏戰爭的關鍵外交時刻支持澤倫斯基（VolodymyrZelenskyy），並防止川普（Donald Trump）與澤倫斯基今年2月在橢圓形辦公室爆發爭執的局面重演。
白宮宣布，川普將於東部夏令時間下午1時15分（台灣時間19日凌晨1時15分）在橢圓形辦公室先與澤倫斯基會面，接著於東部夏令時間下午3時（台灣時間19日凌晨3時）在白宮東廳會晤所有歐洲領袖。
川普15日在阿拉斯加州的美俄峰會鋪紅毯歡迎俄羅斯總統蒲亭（Vladimir Putin）後，表示應達成協議，終結這場已打了3年半的戰爭。
然而，澤倫斯基幾乎已拒絕蒲亭在美俄峰會中提出的提議，其中包括要求烏克蘭放棄東部頓內茨克州（Donetsk）。烏國目前在頓內茨克州仍掌控1/4領土，其餘部分遭俄軍占領。
澤倫斯基昨天深夜抵達華府後，在通訊應用程式Telegram發文指出：「我感謝美國總統的邀請。我們全都盼望迅速並可靠地結束這場戰爭。俄羅斯必須終結自己挑起的戰爭。我希望我們與美國及歐洲盟友的共同力量，將促使俄國締結真正的和平。」
