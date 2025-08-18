普亭前顧問質疑川普領土交換說 指烏克蘭恐面臨壓力

曾任俄羅斯總理和總統首席經濟顧問的伊拉里翁諾夫表示，俄國總統普亭試圖全面控制並消滅烏克蘭主權，烏克蘭已用行動證明不會輕易投降，而無論誰是美國總統，都難以避免俄方訴諸武力強迫烏方屈服。

美國總統川普與普亭15日在阿拉斯加州第一大城安克拉治（Anchorage）舉行面對面會談，川普稱，雙方在許多議題上有共識，但尚未達成協議。

伊拉里翁諾夫（Andrei Illarionov）16日接受中央社記者專訪，據他分析，川普的思維和決策模式容易被普亭利用，這至少可從他不排除透過所謂「領土交換」結束俄烏戰爭看出。「領土交換」的定義和具體執行細節為何，不是重點，重點是川普已展現出與侵略者進行交易的意願，交易標的卻是「被侵略者」的土地。

儘管「領土交換」可從字面理解為俄、烏各自拿出本國領土交換，根據目前見諸媒體的知情人士說法，俄方提出的「領土交換」不涉及俄羅斯領土，而是要求烏克蘭從自己的領土撤軍、甚至讓出俄軍迄今仍未能拿下或還未建立穩固控制的烏國領土，而俄方的「回報」僅是凍結部分戰線，且前提是戰爭發生的「根本原因」必須獲排除。

根據俄方歷年來的論述和宣傳，排除相關「根本原因」將意味在基輔扶植親俄政權、實質解除烏克蘭武裝。普亭15日與川普會談後在聯合記者會上提到，導致危機發生的「所有」根本原因都被排除，烏克蘭才有可能獲得長久、穩定的和平。普亭並警告烏克蘭和歐洲各國勿破壞和平進程。

考量俄方的立場與態度，任何經莫斯科「同意」的所謂對烏安全保證實際內涵與效用為何，恐不容樂觀。

川普在會後接受美國福斯新聞（Fox News）專訪提到，他18日與烏克蘭總統澤倫斯基（VolodymyrZelenskyy）會面時，給對方的忠告會是「達成交易（make a deal）吧」。

他說，烏方有必要這麼做，畢竟「俄羅斯是非常大的強權，而他們（烏克蘭）不是」，儘管「他們（烏克蘭）是很棒的戰士」。

伊拉里翁諾夫於2000至2005年擔任普亭首席經濟顧問，並在俄羅斯獲納入七大工業國集團（G7）平台期間，擔任俄方最高事務代表。2005年，由於不滿普亭統治日益走向集權、腐敗日盛、政治介入經濟日深，伊拉里翁諾夫提出辭呈，隨後在華府智庫「卡托研究所」（Cato Institute）任職，目前是智庫「安全政策中心」（Center for Security Policy）俄羅斯事務資深分析師。

●俄方將宣稱在阿拉斯加取得勝利 和平責任轉嫁烏克蘭

伊拉里翁諾夫分析阿拉斯加川蒲會過程及其效應表示，下令全面侵略烏克蘭的普亭是國際刑事法院（ICC）認定的戰爭罪犯，而美國是聯合國安全理事會常任理事國，也是標榜自由經濟與民主法治的G7成員國，但普亭能夠訪美且備受禮遇，一舉突破被形容為「國際孤立」的外交政治困境。伊拉里翁諾夫說，這無異於讓普亭對烏克蘭的侵略及其他罪行得以「正當化」。

伊拉里翁諾夫示警，俄方絕對會繼續大肆利用普亭在阿拉斯加峰會取得的「難以置信勝利」，強力宣傳。

川普15日在阿拉斯加的美國軍事基地親迎普亭，機場鋪有紅毯，川普在等待期間對不疾不徐走近的普亭鼓掌3回合。兩人並肩而行時，包括B-2轟炸機在內的幾架美國軍機在他們頭頂呼嘯而過。有些西方媒體解讀，這個安排是美方對普亭「秀肌肉」，伊拉里翁諾夫則認為，這是美方安排安排軍機編隊飛行向普亭致意，是當天軍禮一部分。

他說，川普對普亭如此「高規格禮遇」，即便與美國傳統盟友所獲待遇相較，也堪稱罕見。

他也指出，普亭更獲邀與川普同乘座車前往會談場地，這樣的邀請同樣有違外交慣例。部分評論認為，這段川蒲兩人當天唯一可一對一交談的時光，才是整個阿拉斯加峰會的最重要時刻。川蒲正式會談是採3+3（美俄各3人）形式。

峰會結束後，克里姆林宮向俄羅斯國家通訊社「塔斯社」（TASS）等媒體發布一段聲稱是自普亭座機往窗外拍攝的影像，畫面顯示美軍F-35戰機「護送」普亭自美離境返俄。無論畫面真偽，若沒有這場峰會，俄方顯然將難以施展相關宣傳。

值得一提的是，與普亭一同參加會談的俄羅斯外交部長拉夫羅夫（Sergei Lavrov）被媒體拍到，身著印有CCCP（俄文「蘇聯」縮寫）字樣的上衣飛抵阿拉斯加；隨行記者團專機提供的餐點則有「基輔雞排」。不少分析認為，普亭有重現蘇聯或俄羅斯帝國版圖的野心，拿下烏克蘭不過是其中關鍵一步。

對於川普18日下午將在白宮會晤澤倫斯基，伊拉里翁諾夫認為，川普會試圖將達成和平的壓力與終極責任轉嫁給烏克蘭，強調和平主要取決於烏方態度。這可謂呼應普亭一再宣稱的立場，即「一切都是烏克蘭的錯」。

儘管一再誇稱自己與普亭的好交情，川普未能說服普亭同意停火，俄羅斯卻未因此遭受任何「嚴重後果」或「嚴厲制裁」，川普並再度擱置、延後自己曾高調對俄方設下的「最後期限」。

伊拉里翁諾夫說，諷刺的是，川普過往發言一再顯示，他認為戰爭只能由像他和普亭這樣的強權大人物解決，結果現在是川普不得不「說服」澤倫斯基讓步，否則問題無解。澤倫斯基成為核心因素，儘管他在川普眼中不過是「小國」領導人。

他強調，關鍵在於，烏克蘭的堅韌與奮戰讓大國強權無法為所欲為；烏克蘭憑自己的力量，讓小國成為大國政治無法迴避的關卡。

●給台灣的啟示：命運終究掌握在台灣人自己手中

伊拉里翁諾夫認為，烏克蘭的經歷幾乎是1938年「慕尼黑協定」的重演，即少數幾個大國強權在小國缺席的情況下，談妥如何犧牲小國（當時的捷克斯洛伐克）主權。

幸好，慕尼黑劇本終究未能在2025年的今天重演，關鍵原因就是今天的烏克蘭不是當年的捷克斯洛伐克：烏克蘭領導人未向強權投降，全國已全面作戰超過3年，而歐洲對烏克蘭的支持，也迥異於當年對即刻選擇棄守繳械的捷克斯洛伐克的態度。

伊拉里翁諾夫強調，烏克蘭的經驗對台灣是重要啟示：台灣的命運就掌握在台灣人自己手中，終究取決於台灣人的決定與行動，而不是美國、中國或其他國家的領導人。

「身處險境者，首先得自救」，伊拉里翁諾夫援引俄羅斯俗諺說，其他人、其他國家的協助當然很重要，但首要關鍵仍是台灣人自己。千萬不可過度寄望於他人，儘管「尋找依靠」符合人性。