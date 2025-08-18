烏克蘭結局已定？專家：澤倫斯基必吞失土苦藥 美歐安全保證才是重點

快訊

聯合報／ 編譯盧思綸／即時報導
美國總統川普（中）2月28日在白宮會晤烏克蘭總統澤倫斯基（右）。美聯社
烏克蘭總統澤倫斯基將在美東時間18日赴白宮會見美國總統川普，專家分析，澤倫斯基必須吞下苦藥，接受失去的領土永不復返的事實。

川普17日會晤澤倫斯基前放話，澤倫斯基必須同意俄羅斯的部分條件，一是放棄2014年被俄羅斯非法吞併的克里米亞，二是烏克蘭承諾永不加入北約，如此才能結束俄烏戰爭。  

美國有線電視新聞網（CNN）報導，美國南加州大學中歐研究主任英格利許（Robert English）分析，川普已經表明，烏克蘭必須要接受長久失去部分領土的事實，「任何奪回克里米亞和頓巴斯地區的幻想都已經破滅」。

英格利許直言：「如今，幕後已有明確共識，澤倫斯基必須吞下這顆苦藥。接下來則專注於為烏克蘭制定安全保障，且確保具備堅實的效力。」

此次許多歐洲領袖也正前往白宮為澤倫斯基助陣，不過根據白宮公布議程，川普將先在18日下午1時15分（台灣時間19日凌晨1時15分）單獨會晤澤倫斯基，隨後在下午15時（台灣時間19日凌晨3時）才有歐洲領袖加入。出席者包括法國總統馬克宏、英國首相施凱爾、德國總理梅爾茨、義大利總理梅洛尼、芬蘭總統史塔布、歐盟執委會主席范德賴恩、北約秘書長呂特等。

對此，英格利許指出：「事實上，他們能齊聚一堂並試圖達成共同理解，至關重要。」但英格利許也強調，多邊會談的焦點可能會放在為烏克蘭設計長期的安全保障，而非讓其正式加入北約。

英格利許認為，「只要歐洲能提供部隊與承諾馳援烏克蘭，而美國提供武器、情報與後勤支持，同時配合一份可持續多年並無限期延長的協議，這就已經相當接近北約式的保護，並能賦予烏克蘭過去從未擁有的保障。」

