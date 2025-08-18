俄大使：西方國家曾承諾「北約不東擴」現在能提供什麼安全保證？

美國總統川普15日結束與俄羅斯總統普亭的阿拉斯加會談後，將於美東時間18日下午，在白宮與烏克蘭總統澤倫斯基討論如何結束俄烏戰。目前各方焦點之一是，美方傳出願意在戰後參與提供烏克蘭安全保障，美國特使威科夫也說，普亭同意歐美為烏克蘭提供類似北約憲章第5條款集體防禦安全保證。對此，俄羅斯駐維也納國際組織大使烏里揚諾夫（Mikhail Ulyanov）17日在社群媒體X上發文說，俄方也有「平等的權利」，期待獲得歐美的安全保證。

烏里揚諾夫說，許多歐盟國家領袖強調，未來的俄烏和平協議應為烏克蘭提供可靠的安全保障或保證，俄方同意這一點，但俄國同樣有權期待莫斯科也能獲得有效的安全保證。

他問道：「西方國家能提供什麼？顯然他們還沒開始考慮此事。這是一個需要糾正的錯誤。」

烏里揚諾夫還說，俄方認為，現在西方國家提供給俄國的安全保證，必須比1990年惡名昭彰的承諾「北約不會東擴一寸」更值得信任。

衛報報導，自二次世界大戰以來，俄國從未遭受其他國家入侵，除了在2024年8月、俄烏戰持續期間，曾遭烏克蘭入侵俄國庫爾斯克地區之外，而俄國多次入侵其他國家並非法吞併他國領土。