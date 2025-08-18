普丁允保障烏安全 川普要烏放棄克里米亞

【台灣醒報記者呂翔禾綜合報導】

双普會後才是美、俄談判的開始，雙方互相放話！美國談判特使威特科夫17日表示，俄羅斯同意美國與歐洲給烏克蘭安全保證，作為俄烏停戰協議的條件之一。俄方近日也放話，要求烏克蘭軍隊撤出頓涅茨克與盧甘申克，美國總統川普則要求澤倫斯基要放棄克里米亞，但領土過去是烏克蘭的談判底線，因此各界關注後續談判進展。

不許烏加入北約

根據《CNN》報導，川普要求澤倫斯基放棄克里米亞，且宣示永遠不加入北約。川普目前希望能談成和平協議，並要求烏克蘭進行部分妥協，且沒有很堅持要立刻停火，但澤倫斯基過去很堅持領土是烏克蘭紅線，且希望俄軍可以馬上停火，因此各界都很關注兩人未來碰面後，如何取得共識。

川普強調，澤倫斯基必須同意俄羅斯的一些條件。歐洲領袖則曾與美國開過會，並表示有關領土議題一定要經過烏克蘭同意。克里米亞島於2014年，俄羅斯透過發動地方公投而佔領，但國際普遍都認為俄羅斯此次行為是侵占，違反國際法。

領土是核心利益

《英國廣播公司》提到，負責與俄羅斯總統普丁接洽的美國談判特使威特科夫17日表示，俄羅斯允許美國與歐洲對烏克蘭有一定的安全保障，作為停戰協議的一部份條件，模式會類似《北約》第5條的集體安全條款，亦即若烏克蘭受到攻擊，其他國家有協防的義務。

普丁長期以來反對烏克蘭加入北約，認為北約東擴給俄羅斯帶來不小的壓力，威特科夫表示，接下來就看烏克蘭對其他條件能否接受。澤倫斯基雖感謝美國的安全保證是「歷史性」的決議，不過《路透社》提到，俄方近來也放話說，烏克蘭軍隊要從頓涅茨克與盧甘申克撤出，還要凍結克爾松與扎波羅熱的前線部隊，烏克蘭恐難以接受。

【更多精采內容，詳見 】