快訊

72歲夫妻攢夠退休金「移居東南亞養老」遭3原因勸退：不如想像中美好

國家警報響了！6縣市大雷雨炸1小時 防雷擊、冰雹

富士電視台「女主播性朝貢」風波遭點名 福山雅治出面澄清

普丁允保障烏安全 川普要烏放棄克里米亞

台灣醒報／ 記者呂翔禾╱台北報導
在普丁願意給烏克蘭歐美的安全保障後，川普表示澤倫斯基必須放棄克里米亞，並同意不再加入北約。（中央社示意圖）
在普丁願意給烏克蘭歐美的安全保障後，川普表示澤倫斯基必須放棄克里米亞，並同意不再加入北約。（中央社示意圖）

【台灣醒報記者呂翔禾綜合報導】

双普會後才是美、俄談判的開始，雙方互相放話！美國談判特使威特科夫17日表示，俄羅斯同意美國與歐洲給烏克蘭安全保證，作為俄烏停戰協議的條件之一。俄方近日也放話，要求烏克蘭軍隊撤出頓涅茨克與盧甘申克，美國總統川普則要求澤倫斯基要放棄克里米亞，但領土過去是烏克蘭的談判底線，因此各界關注後續談判進展。

不許烏加入北約

根據《CNN》報導，川普要求澤倫斯基放棄克里米亞，且宣示永遠不加入北約。川普目前希望能談成和平協議，並要求烏克蘭進行部分妥協，且沒有很堅持要立刻停火，但澤倫斯基過去很堅持領土是烏克蘭紅線，且希望俄軍可以馬上停火，因此各界都很關注兩人未來碰面後，如何取得共識。

川普強調，澤倫斯基必須同意俄羅斯的一些條件。歐洲領袖則曾與美國開過會，並表示有關領土議題一定要經過烏克蘭同意。克里米亞島於2014年，俄羅斯透過發動地方公投而佔領，但國際普遍都認為俄羅斯此次行為是侵占，違反國際法。

領土是核心利益

英國廣播公司》提到，負責與俄羅斯總統普丁接洽的美國談判特使威特科夫17日表示，俄羅斯允許美國與歐洲對烏克蘭有一定的安全保障，作為停戰協議的一部份條件，模式會類似《北約》第5條的集體安全條款，亦即若烏克蘭受到攻擊，其他國家有協防的義務。

普丁長期以來反對烏克蘭加入北約，認為北約東擴給俄羅斯帶來不小的壓力，威特科夫表示，接下來就看烏克蘭對其他條件能否接受。澤倫斯基雖感謝美國的安全保證是「歷史性」的決議，不過《路透社》提到，俄方近來也放話說，烏克蘭軍隊要從頓涅茨克與盧甘申克撤出，還要凍結克爾松與扎波羅熱的前線部隊，烏克蘭恐難以接受。

【更多精采內容，詳見

烏克蘭 俄羅斯 俄烏戰爭

延伸閱讀

美前官員：台灣需理解川普關稅政策與戰略關係脫鉤

美前國安會幕僚長：川普視台灣為核心利益不曾妥協

澤倫斯基今赴白宮會川普！3大重點一次看 割地止戰是談判焦點

本周開盤前 五件國際事不可不知

相關新聞

俄大使：西方國家曾承諾「北約不東擴」現在能提供什麼安全保證？

美國總統川普15日結束與俄羅斯總統普亭的阿拉斯加會談後，將於美東時間18日下午，在白宮與烏克蘭總統澤倫斯基討論如何結束俄...

普丁允保障烏安全 川普要烏放棄克里米亞

双普會後才是美、俄談判的開始，雙方互相放話！美國談判特使威特科夫17日表示，俄羅斯同意美國與歐洲給烏克蘭安全保證，作為俄烏停戰協議的條件之一。

川普白忙一場？普丁侵略本質沒有改變

對於當事國烏克蘭、以及歐洲盟友來說則是喜憂參半：一方面對於沒有拿烏克蘭領土做交易，可以說暫時鬆一口氣；另一方面停火協議前景仍不明朗，普丁看似友善但並不會輕易放棄俄羅斯的國家戰略，未來仍是未知數。

「雙普會」掀歐洲焦慮 俄烏戰協議會重演歷史陰影？

編按：聯合報精選每周國際大事，由資深國際新聞媒體人郭崇倫深入解讀，帶讀者看懂國際新聞背後門道，快速掌握全球局勢變化。 看點1：慕尼黑協定與雅爾達會議曾改變歐洲版圖，如今「雙普會」在排除烏克蘭參與下舉行，引發歐洲對領土交換的高度警戒。 看點2：從不援助烏克蘭到對俄羅斯態度轉硬，再到推動土地交換方案，美國總統川普的政策變化令歐洲擔心戰爭終局將被美俄主導。 看點3：2014年的明斯克協議已證明，沒有安全保障的停火只是下一輪戰火的序幕。如果美國缺席，歐洲是否準備好獨自承擔烏克蘭的防衛重擔？

美特使：普亭同意美國對烏克蘭提供「類北約」防禦保障

美國總統川普明天將會見烏克蘭和歐洲領袖，敲定對基輔可能的安全保障細節。他的特使魏科夫今天說，川普可能對烏克蘭提供類似北約...

雙普會後緊接川澤會 圖解美俄烏態度 三方怎麼談領土換安全

美國總統川普將在8月18日會見到訪白宮的烏克蘭總統澤倫斯基，討論俄烏戰爭，法國總統馬克宏、英國首相施凱爾、德國總理梅爾茨等歐洲領袖將一同出席，梅爾茨說，屆時將討論領土、安全保障和後續援烏等議題。

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。