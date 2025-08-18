盧比歐：川普會已獲進展 足以促成美與烏歐會談
美國國務卿盧比歐今天告訴哥倫比亞廣播公司（CBS），美國總統川普與俄羅斯總統普亭之間的會談已取得進展，足以促成美國與烏克蘭總統澤倫斯基以及歐洲領袖的會談。
路透社報導，盧比歐（Marco Rubio）表示，俄羅斯和烏克蘭都必須做出讓步才能結束戰爭，還說美國可能無法創造出一個能保證和平的局面。
在川普與蒲亭（Vladimir Putin）15日會談後，川普可能施壓烏克蘭儘快接受和平協議。歐洲領袖明天將大陣仗陪同澤倫斯基（Volodymyr Zelenskiyy）在華府會晤川普，以展現對澤倫斯基的支持。
盧比歐在CBS「面對全國」（Face the Nation）節目中說道：「我不是說我們即將達成和平協議，我是說我們看到了進展，足以讓我們與澤倫斯基以及歐洲各國領袖展開後續會談。」
川普在社群媒體寫道：「在俄羅斯問題上取得重大進展。讓我們拭目以待！」但他並未透露任何細節。
另外，盧比歐接受福斯新聞（Fox News）節目「週日早晨談未來」（Sunday Morning Futures）訪問時表示，談判範圍已縮小到關鍵議題，包括劃定邊界、為基輔提供長期安全保障，以及烏克蘭可以加入哪些軍事聯盟。他還說，目前「還有很多工作有待完成」。
蒲亭長期反對烏克蘭加入北大西洋公約組織（NATO）。
