美國有望提供安全保障 澤倫斯基稱頌「歷史性」決定

中央社／ 基輔17日綜合外電報導

烏克蘭總統澤倫斯基（Volodymyr Zelenskyy）於明天會晤美國總統川普（Donald Trump）之前，今天稱頌美國將對烏克蘭提供安全保障的決定。

法新社報導，他在社群媒體X上說：「美國準備參與對烏克蘭的安全保障，這是一項歷史性決定。」

他寫道：「經由我們共同努力，安全保障必須真正非常務實，從陸上、空中及海上提供保護，且須有歐洲的參與。」

包括英國、法國與德國領導人在內一群烏克蘭歐洲盟友今天稍早舉行視訊會議。澤倫斯基於會後發表這項訊息。

烏克蘭 俄羅斯 俄烏戰爭

川澤二會 歐洲領袖同赴白宮保澤挺烏

美國總統川普將在十八日會見到訪白宮的烏克蘭總統澤倫斯基，討論俄烏戰爭，法國總統馬克宏、英國首相施凱爾、德國總理梅爾茨等歐...

馬克宏：將就烏克蘭安全保障詢問川普

法國總統馬克宏今天表示，歐洲領袖將詢問美國總統川普，他對烏克蘭安全保障的支持程度。馬克宏還說，他不認為俄羅斯真的想要和平

美國特使威科夫證實 普亭首度同意美歐提供烏克蘭類北約安全保證

美國總統中東特使威科夫（Steve Witkoff）17日在有線電視新聞網（CNN）節目「國情咨文」說，俄羅斯總統普亭在...

雙普會後緊接川澤會 圖解美俄烏態度 三方怎麼談領土換安全

美國總統川普將在8月18日會見到訪白宮的烏克蘭總統澤倫斯基，討論俄烏戰爭，法國總統馬克宏、英國首相施凱爾、德國總理梅爾茨等歐洲領袖將一同出席，梅爾茨說，屆時將討論領土、安全保障和後續援烏等議題。

雙普會文件留飯店 白宮被批不專業

美國全國公共電台（NPR）十六日報導，十五日「雙普會」後傳出會談機密細節外洩疏失。

俄烏戰 烏克蘭恐割地止戰

華爾街日報十六日報導，俄羅斯對俄烏戰爭的目標不只割地，還要使烏克蘭屈服，如今這場二戰後歐洲最大規模的戰爭恐僅剩兩種結局：...

