美國有望提供安全保障 澤倫斯基稱頌「歷史性」決定

烏克蘭總統澤倫斯基（Volodymyr Zelenskyy）於明天會晤美國總統川普（Donald Trump）之前，今天稱頌美國將對烏克蘭提供安全保障的決定。

法新社報導，他在社群媒體X上說：「美國準備參與對烏克蘭的安全保障，這是一項歷史性決定。」

他寫道：「經由我們共同努力，安全保障必須真正非常務實，從陸上、空中及海上提供保護，且須有歐洲的參與。」

包括英國、法國與德國領導人在內一群烏克蘭歐洲盟友今天稍早舉行視訊會議。澤倫斯基於會後發表這項訊息。