馬克宏：將就烏克蘭安全保障詢問川普

法國總統馬克宏今天表示，歐洲領袖將詢問美國總統川普，他對烏克蘭安全保障的支持程度。馬克宏還說，他不認為俄羅斯真的想要和平。

法新社報導，若干歐洲領袖明天將陪同烏克蘭總統澤倫斯基（Volodymyr Zelenskyy）前往華府會晤川普（Donald Trump），馬克宏（Emmanuel Macron）參加協調他們共同立場的電話會議後，在他的夏宮發表上述談話。

馬克宏說，「我們的意願是在歐洲人與烏克蘭人之間展現統一陣線」，並且詢問美方已經準備「到什麼程度」，將在和平協議中對烏克蘭的安全保障作出貢獻。

他還說，正如不能在沒有烏克蘭情形下討論烏克蘭領土問題，同樣「也不能在沒有歐洲國家參與下討論歐洲安全」。

馬克宏強調，之後為烏克蘭危機進行的高峰會都應該有歐洲領導人出席。