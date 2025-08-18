美國特使：俄羅斯同意烏克蘭獲類似北約集體防禦保障

美國總統川普明天將會見烏克蘭和歐洲領袖，敲定對基輔可能的安全保障細節。他的特使魏科夫今天說，川普可能對烏克蘭提供類似北約那樣的保護，且俄羅斯對這項構想態度開放。

路透社報導，魏科夫（Steve Witkoff）告訴有線電視新聞網（CNN）節目「美國國情」（State of the Union）：「我們贏得以下讓步，美國可以提供類似第五條款（Article 5）的保護…這是我們第一次聽到俄羅斯人同意此事。」

魏科夫指的是「北大西洋公約」（North Atlantic Treaty）第五條，締約國承諾「針對任何一個成員國發動的武裝攻擊應被視為是對全體成員國發動的武裝攻擊」。他表示，如此規模安全保障可以取代俄羅斯總統普亭（Vladimir Putin）向來不接受的烏克蘭成為北約成員國的作法。

俄羅斯於2022年2月對烏克蘭發動全面性侵略，最近數月則在這場歐洲80年來罹難人數最多的戰爭中逐步取得斬獲。

川普和普亭15日在美國阿拉加州會談時，魏科夫和美國國務卿盧比歐（Marco Rubio）都在會議室中。在明天與烏克蘭總統澤倫斯基（Volodymyr Zelenskyy）和歐洲盟國領導人會談之前，兩人今天接受一系列電視訪談。

盧比歐告訴福斯新聞頻道（Fox News Channel）節目「週日早晨談未來」（Sunday Morning Futures）：「我們認為，我們已經取得一點進展，目前必須跟進這個進度。」

「最終，這應該會導向一場3位領導人會談，澤倫斯基、普亭和川普總統間的會談，我們可能會在那裡完成此事。但在進入到那個階段之前我們得讓此事更符合這個走向。」

俄羅斯官員反對烏克蘭境內有西方部隊，但沒有排除對基輔提供安全保障。川蒲會後兩人一起現身時，普亭表示：「我同意川普總統的看法，他今天說無論如何須確保烏克蘭安全。當然，我們準備好致力於此。」

魏科夫告訴「福斯週日新聞」（Fox News Sunday）節目，俄羅斯也已經同意通過一項不以武力繼續奪取烏克蘭領土的法律。

他說：「俄羅斯人同意於達成和平協議後立法載明防止，或者是證明他們不會試圖奪取更多烏克蘭領土的內容，並且藉此證明他們不會侵犯任何歐洲邊界。」