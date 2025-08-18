澤倫斯基：以目前前線為和平談判基礎

中央社／ 基輔17日綜合外電報導

烏克蘭總統澤倫斯基（Volodymyr Zelenskyy）今天在布魯塞爾指出，應該以烏克蘭對俄羅斯戰爭目前的前線作為和平談判的基礎。

路透社報導，澤倫斯基說：「我們需要真正的談判，也就是說，我們可以從現在的前線所在開始。」他還說，歐洲領袖對此予以支持。

美國總統川普（Donald Trump）15日在阿拉斯加州與俄羅斯總統普亭（Vladimir Putin）舉行高峰會後，澤倫斯基在與歐洲領袖召開線上會議之前，以及在他前往華府與川普會晤之前，作以上表示。

澤倫斯基重申他的立場，也就是必要先確立停火，以便在那之後談判達成最終協議。

這位烏克蘭領導人說：「華府與我們站在一起很重要。」他明天與川普會談時，將有數位歐洲盟邦領袖陪同出席。

澤倫斯基表示，烏克蘭不清楚普亭15日與川普會談時提出的所有要求，並說需要很長時間仔細推敲這些要求，而這在「武力壓迫下」是不可能辦到的。

