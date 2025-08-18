美特使：普亭同意讓美國向烏克蘭提供安全保障

美國總統川普的特使魏科夫（Steve Witkoff）今天告訴CNN，俄羅斯總統普亭與川普舉行峰會時，同意讓美國向烏克蘭提供「堅定的安全保障」，作為潛在和平協議的一部分。

魏科夫告訴美國有線電視新聞網（CNN）節目「美國國情」（State of the Union）主持人塔柏爾（Jake Tapper）：「我們就堅定的安全保障達成共識，我會形容這能改變局勢。」

此外，魏科夫還形容這項安全保障如同北大西洋公約第5條款（Article 5）那類的保護，以應對俄羅斯進一步侵略。

他還說，普亭（Vladimir Putin）也同意「立法明文規定」，俄羅斯不會進入烏克蘭或歐洲其他地方任何領土，作為潛在和平協議的一部分。