川澤二會 歐洲領袖同赴白宮保澤挺烏

美國總統川普將在十八日會見到訪白宮的烏克蘭總統澤倫斯基，討論俄烏戰爭，法國總統馬克宏、英國首相施凱爾、德國總理梅爾茨等歐洲領袖將一同出席，大陣仗支持澤倫斯基，避免川普立場過度親俄，傷害烏克蘭和歐洲安全。

義大利總理梅洛尼、芬蘭總統史塔布、歐盟執委會主席范德賴恩、北約秘書長呂特十八日也將同赴白宮。美聯社說，歐洲領袖在場支持澤倫斯基，有助緩減歐洲和烏克蘭的擔憂，即澤倫斯基恐被迫接受美俄斡旋的和平協議。

唐寧街十七日聲明，施凱爾將重申對烏支持「需要多久就多久」。法國總統府同日說，與會領袖將尋求協調歐美作為，旨在達成公正持久和平，以維護烏國至關重要利益和歐洲安全。梅爾茨說，屆時將討論領土、安全保障和後續援烏等議題。

圖／聯合報提供

英法德領袖十七日主持烏克蘭盟友組成的「志願者聯盟」視訊會議，討論烏克蘭和平步驟。范德賴恩說，她十七日在布魯塞爾迎接前來與會的澤倫斯基，接著將基於澤倫斯基的請求，與其他歐洲領袖一同訪美。

美媒Politico指出，二月堪稱災難的川澤會曾讓美烏關係倒退數月，歐洲的烏國盟友亟欲避免澤倫斯基再暴衝。川普也喜歡跟史塔布談話，史塔布可望協助防止美烏領袖衝突，並說服川普將歐洲納入後續談判。呂特和川普也有緊密關係。

川普原本主張俄烏立即停火再談和平協議，但在十五日「雙普會」後，川普改變立場呼應普亭，認為俄烏直接達成和平協議才是結束戰爭的方式，但這類談判曠日廢時，讓俄軍得以邊打邊談擴大戰果。北約前高官、歐洲外交關係協會研究員葛蘭德說，雙普會結果顯然引發歐洲擔憂，因為川普似乎很大程度接受普亭的主張。

雙普會後，川普已與烏克蘭和數名歐洲領袖通話，說明普亭的立場。路透和美媒Axios十六日各自引述兩名對美歐烏領袖討論知情的人士報導，普亭所提和平條件包括要求烏克蘭割讓大片烏東領土，俄方則願意凍結烏南前線。

俄方要求形同土地以小換大

俄方提議要求烏軍完全撤出烏東頓內次克州和盧甘斯克州，換取俄軍承諾凍結在烏南赫松州、札波羅熱州的前線。俄國也將願意歸還其在烏北蘇米州、東北部哈爾科夫州相對較小的俄占區。烏克蘭權威軍事部落格資源「深層政府」的戰場地圖顯示，烏克蘭仍掌控頓、盧兩州組成的頓巴斯地區約六千六百平方公里土地，俄國在蘇、哈兩州僅控制約四百四十平方公里。

消息人士也向路透說，俄方還要求正式承認其二○一四年併吞的克里米亞主權，普亭還期望解除部分對俄制裁。烏克蘭也將被禁止加入北約，但普亭似乎願意讓烏克蘭獲得某種形式安全保障。消息人士說，俄方還要求俄語在烏克蘭部分地區或全境獲得官方地位，以及保障俄羅斯東正教會在烏克蘭自由運作的權利。

Axios的消息人士說，普亭的確表示願意討論對烏安全保障，但普亭提及中國大陸作為提供保障的潛在國家之一，可能暗示他將反對由北約軍隊組成安全部隊；消息人士還稱，川普希望最快廿二日安排舉行美俄烏領袖峰會。