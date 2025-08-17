澤倫斯基赴美前晤歐盟領袖 稱安全保障可參考北約模式

烏克蘭總統澤倫斯基將就俄烏戰事於18日訪美，今天在布魯塞爾與歐洲聯盟執行委員會主席范德賴恩舉行會談商討細節，他表示停火後的安全保障可參考北大西洋公約組織第五條集體防衛原則，重申領土問題應由兩國領導人直接處理，倡召開烏、俄、美三方會談。

在美俄峰會未能就俄烏戰事取得共識之際，澤倫斯基將於18日訪問美國，與美國總統川普（Donald Trump）會晤，討論停火細節。澤倫斯基（Volodymyr Zelenskyy）與范德賴恩（Ursula von der Leyen）今會晤後舉行聯合記者會時指出，目前尚未就安全保障取得明確安排，但美方表達參與意願，歐方角色亦在研議中。他強調：「我們需要可行的安全保障機制，類似北約第五條款。」

北約第五條規定，任一會員國遭攻擊時，其餘成員將視為對全體攻擊，並共同防衛。

澤倫斯基認為，爭取加入歐盟亦屬安全保障的一環，並呼籲歐盟應公平處理烏克蘭與摩爾多瓦的入盟申請，避免受到外部壓力干預。

談及俄方停火條件，澤倫斯基表示，俄羅斯總統普亭（Vladimir Putin）提出多項要求，需進一步協商，但目前首要之務是促成停火，並儘速達成共識。他指出，儘管普亭暫無停火意願，「但他必須停止戰事」。

對於有關領土讓渡作為談判條件的報導，澤倫斯基強調，在烏克蘭憲法框架下，無法接受以領土交換和平的方案，並表示，與俄方的任何領土相關協議，必須由雙方領袖直接談判。他也呼籲舉行烏、俄、美三方會談，惟俄方目前未展現會談意願，如持續拒絕，國際社會應加重對俄制裁。

范德賴恩在會中重申支持烏克蘭維護主權與領土完整。她指出，「國際邊界不容透過武力改變，相關決定應由烏克蘭自主作出，並由烏方參與談判」。

范德賴恩表示，歐盟目前已對俄羅斯實施18輪制裁，正在準備第19輪制裁方案，預計於下月初提出。她強調，歐洲將持續對俄羅斯施加政治與經濟壓力。

此外，范德賴恩指出，未來須加強對烏克蘭與歐洲整體安全的防衛支持，包括協助烏國維持自主軍力與國防合作。她表示，歐盟亦將強化成員國防禦能力，特別是在無人機等新興技術領域，並計劃數週內訪問鄰近烏克蘭的歐盟成員國。

澤倫斯基完成記者會後，將續與英國、法國等國為首的「志願者聯盟」（Coalition of the Willing）領袖在網上會晤展開磋商。

烏克蘭總統澤倫斯基將在華府與川普會談，歐盟、德國、法國、義大利、英國、芬蘭及北大西洋公約組織（NATO）領導人亦會同行。川普與普亭舉行美俄峰會後，立場似有改變，認為俄烏直接達成和平協議才是結束戰爭的方式。