美國特使威科夫證實 普亭首度同意美歐提供烏克蘭類北約安全保證

美國總統中東特使威科夫（Steve Witkoff）17日在有線電視新聞網（CNN）節目「國情咨文」說，俄羅斯總統普亭在15日的「雙普會」中，同意讓烏克蘭的美歐友邦提供基輔類似北約憲章第5條款集體防禦安全保證，作為俄烏和平協議的一環。

威科夫說，這是他首度聽到俄方同意此事。

威科夫指稱，「我們能贏得以下讓步，即美國可提供像第5條款般的保護，而這是為何烏克蘭想加入北約的真正原因之一」。

威科夫是雙普會與會的美俄6人之一，他17日透露會談若干細節。他表示，雙方同意「提供強健的安全保證，我會形容這是『改變遊戲規則』」，且俄方說將做出法律承諾，不再尋求取得更多烏克蘭領土。

川普放棄推動俄國同意立即停火，威科夫也替這項決定辯護，聲稱川普已轉向達成和平協議，原因是在這方面取得很多進展。威科夫宣稱，「我們的討論幾乎涵蓋達成和平協議所需的所有其他問題」。

對此，烏克蘭總統澤倫斯基在比利時布魯塞爾和歐盟執委會主席范德賴恩舉行的共同記者會中，感謝美國最近示意願支持對烏克蘭的安全保證，但澤倫斯基說他尚不清楚詳情。