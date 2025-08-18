聽新聞
0:00 / 0:00

雙普會文件留飯店 白宮被批不專業

聯合報／ 編譯盧思綸／綜合報導

美國全國公共電台（NPR）十六日報導，十五日「雙普會」後傳出會談機密細節外洩疏失。

一疊印有美國國務院印記的文件留在阿拉斯加安克拉治四星級「庫克船長飯店」的共用印表機，直到房客發現才曝光。

這些文件有談判會場地點、官員名單及電話號碼等資訊，還附上美國總統川普打算送給俄羅斯總統普亭的禮物與工作午餐菜單，川普政府因此被批評草率無能，連基本的保密常識都沒有。

這些文件被三名入住該飯店的房客發現後曝光，引發網友熱議。其中列出會談的相關安排，包括安克拉治的美軍愛爾門道夫與李查遜聯合基地內某會議室名稱，以及川普計畫送普亭一尊白頭鷹的桌上雕像當禮物。

文件列有三位美方人員姓名電話，還有十三位美俄官員名單，另有原定的工作午餐安排與美俄官員餐敘時的座位。

白宮則淡化此事嚴重性，辯稱這些文件只是菜單，否認構成安全漏洞。

美國加州大學洛杉磯分校教授麥可斯直言，這凸顯川普政府籌備高風險外交會議時存在專業判斷失誤，例如將這些文件留在共用印表機上；草率無能的川普政府連基本常識都缺乏。

烏克蘭 俄羅斯 俄烏戰爭

延伸閱讀

戰火未熄…澤倫斯基赴美會晤川普前夕 俄烏仍互射無人機

雙普會未達成停火協議！雙方聲明「會談結果」一次看 可能辦三方會談

川普要烏克蘭割讓俄未占領地 換取和平協議…立場扭轉與歐分裂

川普放棄要求停火…普亭獲外交勝利 壓力落澤倫斯基肩上

相關新聞

川澤二會 歐洲領袖同赴白宮保澤挺烏

美國總統川普將在十八日會見到訪白宮的烏克蘭總統澤倫斯基，討論俄烏戰爭，法國總統馬克宏、英國首相施凱爾、德國總理梅爾茨等歐...

美國特使威科夫證實 普亭首度同意美歐提供烏克蘭類北約安全保證

美國總統中東特使威科夫（Steve Witkoff）17日在有線電視新聞網（CNN）節目「國情咨文」說，俄羅斯總統普亭在...

俄烏戰 烏克蘭恐割地止戰　　

華爾街日報十六日報導，俄羅斯對俄烏戰爭的目標不只割地，還要使烏克蘭屈服，如今這場二戰後歐洲最大規模的戰爭恐僅剩兩種結局：...

雙普會文件留飯店 白宮被批不專業

美國全國公共電台（NPR）十六日報導，十五日「雙普會」後傳出會談機密細節外洩疏失。

紐時諷 普亭拿到無限期攻烏通行證

美國有線電視新聞網（CNN）十六日分析，談判和平協議通常需幾個月甚至幾年，這讓俄羅斯總統普亭獲得他最想要的時間，即持續進...

川普同意 烏克蘭可享北約集體防禦保證

華爾街日報十六日引述知情歐洲官員報導，美國願向烏克蘭提供安全保證，被視為總統川普對美國在俄烏終戰中角色立場的重大轉變。

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。