雙普會文件留飯店 白宮被批不專業

美國全國公共電台（NPR）十六日報導，十五日「雙普會」後傳出會談機密細節外洩疏失。

一疊印有美國國務院印記的文件留在阿拉斯加安克拉治四星級「庫克船長飯店」的共用印表機，直到房客發現才曝光。

這些文件有談判會場地點、官員名單及電話號碼等資訊，還附上美國總統川普打算送給俄羅斯總統普亭的禮物與工作午餐菜單，川普政府因此被批評草率無能，連基本的保密常識都沒有。

這些文件被三名入住該飯店的房客發現後曝光，引發網友熱議。其中列出會談的相關安排，包括安克拉治的美軍愛爾門道夫與李查遜聯合基地內某會議室名稱，以及川普計畫送普亭一尊白頭鷹的桌上雕像當禮物。

文件列有三位美方人員姓名電話，還有十三位美俄官員名單，另有原定的工作午餐安排與美俄官員餐敘時的座位。

白宮則淡化此事嚴重性，辯稱這些文件只是菜單，否認構成安全漏洞。

美國加州大學洛杉磯分校教授麥可斯直言，這凸顯川普政府籌備高風險外交會議時存在專業判斷失誤，例如將這些文件留在共用印表機上；草率無能的川普政府連基本常識都缺乏。