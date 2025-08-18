聽新聞
0:00 / 0:00

紐時諷 普亭拿到無限期攻烏通行證

聯合報／ 編譯馮克芸、記者黃雅慧／綜合報導

美國有線電視新聞網（CNN）十六日分析，談判和平協議通常需幾個月甚至幾年，這讓俄羅斯總統普亭獲得他最想要的時間，即持續進攻烏克蘭的機會。紐約時報也分析，普亭拿到了一張無限期攻打烏克蘭而不受任何懲罰的通行證。

大陸學者分析，雖然美俄領導人會晤沒有達成協議，但在烏克蘭問題上，「美俄共識」獲得加強，預料俄烏衝突將以犧牲烏克蘭利益結束，而且烏克蘭與歐洲在衝突中被邊緣化的趨勢不會逆轉。

北京日報報導，南京大學國際關係學院院長朱鋒分析指出，川普第二次上任後以最隆重的規格接待了被歐洲強烈批評和攻擊的普亭，是高調地向世界表明，俄烏衝突的結束方式要建立在川普與普亭交往和共識的基礎上；歐洲和烏克蘭的主張正在被邊緣化。

CNN指出，普亭在戰場上很急，在談判桌上卻慢得令人痛苦。今後數周將是普亭希望的緩步慢行，先是川普與烏克蘭總統澤倫斯基間的緊張關係，接著是歐洲施壓川普，還有美俄烏三方會談的技術性拖延，普亭只需聲稱，有其他行程或地點不合就能拖上一周，為自己爭取時間。普亭亟需時間才能贏得勝利，川普給普亭最大的幫忙就是給他時間。

紐時分析，川普在雙普會中屈服於普亭的對烏政策，不停火、未設期限也沒制裁，讓普亭拿到一張無限期攻打烏克蘭的通行證，無需進一步受罰，等著對更廣泛的俄烏和平協議展開談判。

更廣泛的和平協議談判將費時費力，在那之前普亭可無限期攻打烏克蘭。美國駐北約前大使達爾德認為，川普又被耍了。

普亭 烏克蘭 俄羅斯 俄烏戰爭

延伸閱讀

雙普會未達成停火協議！雙方聲明「會談結果」一次看 可能辦三方會談

川普要烏克蘭割讓俄未占領地 換取和平協議…立場扭轉與歐分裂

川普放棄要求停火…普亭獲外交勝利 壓力落澤倫斯基肩上

雙普會讓烏克蘭及盟友不安 法英德領袖開會商討對策

相關新聞

川澤二會 歐洲領袖同赴白宮保澤挺烏

美國總統川普將在十八日會見到訪白宮的烏克蘭總統澤倫斯基，討論俄烏戰爭，法國總統馬克宏、英國首相施凱爾、德國總理梅爾茨等歐...

美國特使威科夫證實 普亭首度同意美歐提供烏克蘭類北約安全保證

美國總統中東特使威科夫（Steve Witkoff）17日在有線電視新聞網（CNN）節目「國情咨文」說，俄羅斯總統普亭在...

俄烏戰 烏克蘭恐割地止戰　　

華爾街日報十六日報導，俄羅斯對俄烏戰爭的目標不只割地，還要使烏克蘭屈服，如今這場二戰後歐洲最大規模的戰爭恐僅剩兩種結局：...

雙普會文件留飯店 白宮被批不專業

美國全國公共電台（NPR）十六日報導，十五日「雙普會」後傳出會談機密細節外洩疏失。

紐時諷 普亭拿到無限期攻烏通行證

美國有線電視新聞網（CNN）十六日分析，談判和平協議通常需幾個月甚至幾年，這讓俄羅斯總統普亭獲得他最想要的時間，即持續進...

川普同意 烏克蘭可享北約集體防禦保證

華爾街日報十六日引述知情歐洲官員報導，美國願向烏克蘭提供安全保證，被視為總統川普對美國在俄烏終戰中角色立場的重大轉變。

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。