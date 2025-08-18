紐時諷 普亭拿到無限期攻烏通行證

美國有線電視新聞網（CNN）十六日分析，談判和平協議通常需幾個月甚至幾年，這讓俄羅斯總統普亭獲得他最想要的時間，即持續進攻烏克蘭的機會。紐約時報也分析，普亭拿到了一張無限期攻打烏克蘭而不受任何懲罰的通行證。

大陸學者分析，雖然美俄領導人會晤沒有達成協議，但在烏克蘭問題上，「美俄共識」獲得加強，預料俄烏衝突將以犧牲烏克蘭利益結束，而且烏克蘭與歐洲在衝突中被邊緣化的趨勢不會逆轉。

北京日報報導，南京大學國際關係學院院長朱鋒分析指出，川普第二次上任後以最隆重的規格接待了被歐洲強烈批評和攻擊的普亭，是高調地向世界表明，俄烏衝突的結束方式要建立在川普與普亭交往和共識的基礎上；歐洲和烏克蘭的主張正在被邊緣化。

CNN指出，普亭在戰場上很急，在談判桌上卻慢得令人痛苦。今後數周將是普亭希望的緩步慢行，先是川普與烏克蘭總統澤倫斯基間的緊張關係，接著是歐洲施壓川普，還有美俄烏三方會談的技術性拖延，普亭只需聲稱，有其他行程或地點不合就能拖上一周，為自己爭取時間。普亭亟需時間才能贏得勝利，川普給普亭最大的幫忙就是給他時間。

紐時分析，川普在雙普會中屈服於普亭的對烏政策，不停火、未設期限也沒制裁，讓普亭拿到一張無限期攻打烏克蘭的通行證，無需進一步受罰，等著對更廣泛的俄烏和平協議展開談判。

更廣泛的和平協議談判將費時費力，在那之前普亭可無限期攻打烏克蘭。美國駐北約前大使達爾德認為，川普又被耍了。