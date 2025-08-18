川普同意 烏克蘭可享北約集體防禦保證

華爾街日報十六日引述知情歐洲官員報導，美國願向烏克蘭提供安全保證，被視為總統川普對美國在俄烏終戰中角色立場的重大轉變。

該報導稱，川普在十五日阿拉斯加「雙普會」後提出，願讓烏克蘭在不加入北約（ＮＡＴＯ）下，享有類似北約憲章第五條款的集體防禦保證，即烏克蘭一旦遭攻擊，將獲美國等北約國家協防。

川普在與歐洲領袖的通話中說，安全保證可能包括由美國支持、歐洲主導的安全部隊在烏克蘭境內行動，但並未承諾美軍派駐地面部隊，其他還有雙邊安全承諾，以及包括美國的西方志願者聯盟向烏軍提供財政及軍事援助。

川普還說，相關安全保證也許能讓烏克蘭總統澤倫斯基在與俄國總統普亭談判時妥協，前提是俄方真想談判。川普在雙普會後對歐洲官員指稱，普亭接受任何與烏方的和平協議都將包含西方國家軍隊駐紮烏克蘭的條件，以確保持久和平。

另根據法新社十六日引述消息人士報導，雙普會後川普分別在與澤倫斯基及歐洲領袖的通話中提出類似第五條款的集體防禦保證。

前述消息人士說，作為給予烏克蘭安全保證的一環，美方提出一種非第五條款形式的保障，推測已獲普亭同意。第五條款是北約基石，載明該組織的性質是「我為人人、人人為我」，即任一成員國遭攻擊、所有成員國將共同防禦。

消息人士也證實，確實有討論此一類北約的安全保證，但沒人知道實際上如何運作和為何普亭會同意。

英國智庫皇家國際事務研究所資深研究員吉爾斯表示，該提案耐人尋味，這可能是歐洲各國要求的達成俄烏持久和平協議不可或缺要素。但他也提醒，由於缺乏細節，尚無法判斷這是否對和平進程有具體貢獻，或只是另一種帶有欺騙作用的措詞。