俄烏戰 烏克蘭恐割地止戰　　

華爾街日報十六日報導，俄羅斯對俄烏戰爭的目標不只割地，還要使烏克蘭屈服，如今這場二戰後歐洲最大規模的戰爭恐僅剩兩種結局：其一是烏克蘭割地止戰，未來受盟軍援助並提供安全保證，類似一九五三年韓戰模式；其二是實際喪失國家主權，再次淪為莫斯科的附庸，等同徹底投降。

俄國總統普亭在美國阿拉斯加「雙普會」後指稱，解決烏克蘭問題長久之計是必須消除危機的一切根源，包括烏克蘭的親西方路線與北約（NATO）東擴。這凸顯他從未放棄終極目標，即恢復莫斯科對烏克蘭的政治掌控，重建俄國在東歐的影響力並奪回全球強權地位。

俄軍徹底占領烏克蘭已幾乎不可能實現，烏克蘭完全驅逐入侵者的機會同樣渺茫，俄烏戰爭只有兩種可能結局，且基輔都免不了割讓領土。

該報導稱，烏克蘭領導高層私下已接受該國沒有完全收復失土的軍事實力。總統澤倫斯基也表態願先停火凍結目前戰線，再談判領土。

烏克蘭與歐洲均強調不會在法律上承認俄國擁有俄占區主權，但都示意將接受現實。理想狀況可能是將俄國限制在其軍隊現已占領的約五分之一烏克蘭國土，避免進一步失地。

烏歐希望透過強化國防與西方國家提供的安全承諾來確保烏克蘭其餘五分之四領土安全。英法更考慮派兵駐烏，美國是否參與尚未定。這種結局類似一九五三年韓戰後南北韓分裂，但由美軍駐防保護南韓。

此一結局對普亭將是失敗。僅獲烏克蘭五分之一的殘破土地，卻永遠失去烏克蘭，還要眼看西方軍隊保護他口中的「兄弟民族」。除非俄烏戰爭已帶來無法承受的政經風險，否則他不太可能接受如此收場。

柏林智庫德國國際與安全研究所（SWP）專家克魯格說，莫斯科目前的想法是，比起俄國、烏克蘭更撐不下去，在經濟問題使莫斯科被迫停戰前，烏克蘭已先一步崩潰。

另一個結局則更危險。即烏克蘭除喪失東南部大片領土，連其餘領土也無力抵抗俄國未來的又一次入侵，迫使基輔在內政外交上對莫斯科俯首稱臣，淪為附庸地位。

這代表烏克蘭將喪失主權，相當於投降俄國。若普亭要遂行如此「成果」，仍需戰場壓力。俄軍在戰場的策略是透過持久戰及消耗戰來消耗烏軍兵力及抗俄意志。

俄烏鏖戰三年多，烏軍雖師老兵疲且兵源不足，仍展現強韌抵抗力，使俄國難以迅速取勝。但專家示警，若基輔未能解決兵源與指揮體系問題，將逐漸遭拖垮。