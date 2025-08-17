聽新聞
魯比歐：若俄烏無法達成和平協議 美將制裁俄國
英國天空新聞和路透報導，美國國務卿魯比歐17日告訴美國哥倫比亞廣播公司（CBS），美國將繼續努力，協助創造結束俄烏戰爭的局面，但俄烏雙方都想得到他們得不到的東西，這會讓停戰可能無法實現。
魯比歐還對NBC說，如果烏克蘭問題不能達成和平協議，會有「後果」，包括可能對俄羅斯實施新制裁。
他說，「如果我們無法達成協議，那麼就會有後果。不僅是戰爭持續下去的後果，還有所有制裁持續下去的後果，甚至可能會有新制裁」。
路透報導，魯比歐在CBS節目「面對全國」（Face the Nation）受訪時說：「如果無法實現和平，而只是持續戰爭，那麼成千上萬人將死去。我們可能不幸走到那一步，但我們不希望走到那一步。」
天空新聞指出，魯比歐和川普15日一起在阿拉斯加州參加美俄峰會。魯比歐說，為了達成和平協議，俄烏雙方都必須讓步。他說，俄烏雙方都想得到他們得不到的東西，這讓美國可能無法創造結束俄烏戰爭的局面。
魯比歐在談到協議可能的具體內容時說，必須討論烏克蘭的安全保障。他補充，美國已看到足夠進展，有理由和烏克蘭總統澤倫斯基進行後續會面。
