聽新聞
0:00 / 0:00

魯比歐：若俄烏無法達成和平協議 美將制裁俄國

聯合報／ 編譯羅方妤／即時報導
美國國務卿魯比歐15日抵達阿拉斯加愛爾門道夫李查遜聯合基地，出席美國總統川普和俄羅斯總統普亭的聯合記者會。美聯社
美國國務卿魯比歐15日抵達阿拉斯加愛爾門道夫李查遜聯合基地，出席美國總統川普和俄羅斯總統普亭的聯合記者會。美聯社

英國天空新聞和路透報導，美國國務卿魯比歐17日告訴美國哥倫比亞廣播公司（CBS），美國將繼續努力，協助創造結束俄烏戰爭的局面，但俄烏雙方都想得到他們得不到的東西，這會讓停戰可能無法實現。

魯比歐還對NBC說，如果烏克蘭問題不能達成和平協議，會有「後果」，包括可能對俄羅斯實施新制裁。

他說，「如果我們無法達成協議，那麼就會有後果。不僅是戰爭持續下去的後果，還有所有制裁持續下去的後果，甚至可能會有新制裁」。

路透報導，魯比歐在CBS節目「面對全國」（Face the Nation）受訪時說：「如果無法實現和平，而只是持續戰爭，那麼成千上萬人將死去。我們可能不幸走到那一步，但我們不希望走到那一步。」

天空新聞指出，魯比歐和川普15日一起在阿拉斯加州參加美俄峰會。魯比歐說，為了達成和平協議，俄烏雙方都必須讓步。他說，俄烏雙方都想得到他們得不到的東西，這讓美國可能無法創造結束俄烏戰爭的局面。

魯比歐在談到協議可能的具體內容時說，必須討論烏克蘭的安全保障。他補充，美國已看到足夠進展，有理由和烏克蘭總統澤倫斯基進行後續會面。

烏克蘭 俄羅斯 魯比歐 俄烏戰爭

延伸閱讀

川普放棄要求停火…普亭獲外交勝利 壓力落澤倫斯基肩上

瑞士與美交涉關稅 無功而返

美國對大陸態度放軟？魯比歐：進入戰略穩定期

要死去別處死！西班牙小鎮頒「禁死令」 不准居民在原居地過世

相關新聞

美國特使威科夫證實 普亭首度同意美歐提供烏克蘭類北約安全保證

美國總統中東特使威科夫（Steve Witkoff）17日在有線電視新聞網（CNN）節目「國情咨文」說，俄羅斯總統普亭在...

魯比歐：若俄烏無法達成和平協議 美將制裁俄國

英國天空新聞和路透報導，美國國務卿魯比歐17日告訴美國哥倫比亞廣播公司（CBS），美國將繼續努力，協助創造結束俄烏戰爭的...

美俄峰會餘波！澤倫斯基明赴美會談 歐洲首腦隨行磋商「他成關鍵角色」

路透社援引知情人士報導稱，在與俄羅斯總統普亭舉行峰會後，美國總統川普告知烏克蘭總統澤倫斯基，普亭願意凍結大部分前線戰鬥…

戰火未熄…澤倫斯基赴美會晤川普前夕 俄烏仍互射無人機

烏克蘭總統澤倫斯基預定明天造訪美國，與總統川普就結束長達3年多的俄烏戰爭進行會談。值此之際，俄羅斯與烏克蘭今天再對彼此發...

雙普會後急通話！俄羅斯外長和土耳其、匈牙利討論美俄峰會結果

俄羅斯外交部指出，俄國外長拉夫羅夫昨天已經跟土耳其和匈牙利外長通話。通話時間就在15日阿拉斯加州的美俄領袖峰會結束後數小...

澤倫斯基18日赴白宮！與川普討論俄烏解決方案 英德法等歐洲領袖將出席

烏克蘭總統澤倫斯基預定18日到訪白宮，與美國總統川普討論俄烏戰爭可能的解決方案。英國廣播公司（BBC）17日報導，目前已...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。