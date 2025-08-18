歐盟多國 將加入「川澤會」

在美國總統川普15日與俄羅斯總統普丁見面後、似乎展現出對俄國讓步的態度後，歐盟執委會主席范德賴恩17日突然宣布，將與歐洲多國領袖一同加入烏克蘭總統澤倫斯基預定18日與川普會面的行程，以捍衛烏克蘭的利益。

川普15日在阿拉斯加熱情接待普丁後，接著邀請澤倫斯基18日造訪華盛頓。然而，川普在與普丁會面時，改變會前原本計劃要求俄國先停火的立場，並表示他敦促澤倫斯基迅速達成停火協議，且似乎接受俄國要烏克蘭放棄整個頓巴斯地區換取停火的要求，「因為俄國是強權，烏克蘭不是」。

范德賴恩17日在社群媒體發文表示，她當天下午將接待訪問布魯塞爾的澤倫斯基，加入德、法、英等國「自願聯盟」的視訊會議，接著和德國總理梅爾茨、法國總統馬克宏、英國首相施凱默、芬蘭總理史塔布、北約祕書長呂特等領袖，一同前往華府會見川普。據傳義大利總理梅洛妮也將與會。

德國政府表示，這場會談將討論安全保證、領土議題以及支持支持烏克蘭防衛俄軍入侵等。