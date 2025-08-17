戰火未熄…澤倫斯基赴美會晤川普前夕 俄烏仍互射無人機

烏克蘭總統澤倫斯基預定明天造訪美國，與總統川普就結束長達3年多的俄烏戰爭進行會談。值此之際，俄羅斯與烏克蘭今天再對彼此發動無人機攻擊。

法新社報導，川普（Donald Trump）15日於阿拉斯加州與俄羅斯總統普亭（Vladimir Putin）舉行峰會後，澤倫斯基（Volodymyr Zelenskyy）預定明天造訪華府會見川普。

烏克蘭空軍表示，俄羅斯今天發射60架伊朗製見證者（Shahed）無人機、其他類型無人機及1枚伊斯坎德（Iskander）飛彈攻擊烏克蘭。

烏克蘭東部頓內茨克州（Donetsk）州長菲拉什金（Vadym Filashkin）指出，俄羅斯昨天攻擊該地區，造成5人喪生。

俄羅斯國防部則指稱，基輔對俄國發射46架無人機，主要集中在邊境地區，但也有部分無人機飛抵莫斯科以東的下諾佛哥羅州（Nizhny Novgorod）。

俄羅斯邊界地區庫斯克州（Kursk）代理州長金希提恩（Alexander Khinshtein）表示，1名男子在車內遭烏克蘭無人機攻擊身亡。

俄國南部佛洛尼斯州（Voronezh）州長古塞夫（Alexander Gusev）指出，烏國無人機襲擊當地，造成1名鐵路工人受傷。