雙普會後急通話！俄羅斯外長和土耳其、匈牙利討論美俄峰會結果

中央社／ 莫斯科17日綜合外電報導
俄羅斯外交部指出，俄國外長拉夫羅夫昨天已經跟土耳其和匈牙利外長通話。法新社
俄羅斯外交部指出，俄國外長拉夫羅夫昨天已經跟土耳其匈牙利外長通話。通話時間就在15日阿拉斯加州的美俄領袖峰會結束後數小時，峰會沒能就結束烏克蘭戰爭達成協議。

路透社報導，美國總統川普與俄羅斯總統普亭（Vladimir Putin）的峰會未促成停火協議，且會後川普說，現在他希望達成全面和平協議，並稱烏克蘭應接受，因為「俄羅斯是非常強大的國家，而他們不是」。

俄國外交部官網發布簡短聲明稱，拉夫羅夫（Sergei Lavrov）與土耳其外長費丹（Hakan Fidan）的通話是應土方提議而進行。聲明提到：「雙方外長就8月15日在阿拉斯加州舉行的俄美高層會議結果交換意見。」

俄羅斯2022年全面入侵烏克蘭以來，土耳其一直努力與雙方保持暢通外交管道，並將自身定位為北大西洋公約組織（NATO）成員國、俄烏兩國的合作夥伴，以及潛在調解方。

拉夫羅夫也跟匈牙利外長西亞爾托（Peter Szijjarto）通話，討論美國阿拉斯加州舉行的峰會結果。

西亞爾托在臉書發文寫道，匈牙利希望這場已延燒3年半的俄烏戰爭能和平落幕，「長久化解衝突符合我國利益，也有利於中歐地區重獲和平及安全」。

與俄羅斯關係密切的匈牙利總理奧班（Viktor Orban）則在「川蒲會」後表示，「今天的世界比昨天更安全了」。

其他歐洲國家領袖則透過聯合聲明強調，「關於領土問題，決定權仍在烏克蘭手上」。

