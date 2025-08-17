美俄峰會餘波！澤倫斯基明赴美會談 歐洲首腦隨行磋商「他成關鍵角色」

路透社援引知情人士報導稱，在與俄羅斯總統普亭舉行峰會後，美國總統川普告知烏克蘭總統澤倫斯基，普亭願意凍結大部分前線戰鬥，前提是基輔讓出整個頓涅茨克地區——這是莫斯科的主要目標之一。澤倫斯基拒絕了這一要求。俄羅斯目前已控制烏克蘭五分之一的領土，包括頓涅茨克地區約四分之三的面積。俄羅斯於2014年首次進入該地區。

在周五與普亭進行了近三小時的會談後，川普周六（8月16日）晚間表示，烏克蘭應該與俄羅斯達成協議以結束戰爭，因為「俄羅斯是一個非常強大的國家，而他們（烏克蘭人）不是」。

這名美國總統還指出，他與普亭一致認為應直接達成和平協議，而不是先達成烏克蘭及其歐洲盟友此前要求的停火協議。這一表態明顯有別於峰會前川普堅持「必須先停火」的立場。

川普在其旗下社交平台Truth Social發文稱，與普亭的會晤以及隨後與澤倫斯基和多位歐洲領導人的深夜通話都「非常順利」。他繼續寫道：「大家一致認為，結束俄烏這場可怕戰爭的最佳方式，是直接達成一項和平協議，而不是僅僅簽署一紙通常難以持久的停火協議。」

澤倫斯基則在X上介紹，他與川普進行了約一個小時的雙邊通話，隨後邀請歐洲領導人加入繼續通話約半小時。這名烏克蘭總統將此次會談描述為「富有實質內容的」。

澤倫斯基寫道：「美國的力量能夠對局勢的發展產生影響，這是非常重要的。我們支持川普總統提出的烏克蘭、美國和俄羅斯三方會談的建議。」他同時強調：「歐洲各方在各個階段的參與至關重要，這將有助於與美國一道確保烏克蘭獲得可靠的安全保障。」

美烏首腦再會白宮 歐洲多名領導人一同前往

烏美領導人分別宣布，澤倫斯基將於周一在白宮與川普舉行會晤。這讓人不禁想起今年2月在白宮橢圓形辦公室的那場會面，當時川普與副總統萬斯公開嚴厲斥責了烏克蘭領導人，會談雙方不歡而散。

澤倫斯基對最新的邀請表示感謝，並預計周一將討論有關停止殺戮和結束戰爭的所有細節。川普則透露：「如果一切順利，我們將隨後安排與普亭總統的會談。」

美國時政新聞網站「阿克西奧斯（axios）」援引消息人士報導，川普與歐洲領導人通話時表示，希望最快於8月22日舉行美俄烏三方會議。

德國政府發言人周日在柏林宣布，德國總理梅爾茨將出席這次美烏高層會晤，目的是在美俄峰會後，進行「信息交流」。隨行的還包括法國總統馬克龍、歐盟委員會主席馮德萊恩、義大利總理梅洛尼以及芬蘭總統斯圖布。

「政客新聞網（Politico）」此前報導稱，在川普對普亭進行親切接待之後，歐洲領導人愈發擔憂烏克蘭總統是否會受到同樣友好的待遇。為此，他們正採取行動，以增強基輔在談判中的地位。兩名歐洲外交官及一位知情人士向該網透露，安排芬蘭總統斯圖布與澤倫斯基一同與川普會面的考量是：斯圖布是川普最青睞的對話夥伴之一，他可以幫助防止川普與澤倫斯基之間可能發生的衝突，並說服川普將歐洲納入未來的談判進程。

北約秘書長呂特也宣布將前往華盛頓與會。美聯社指出，歐洲領導人的陪同旨在明確傳達對烏克蘭的支持，同時也希望緩解基輔及其他歐洲國家的擔憂：即澤倫斯基可能在川普主導的美俄和平談判中被迫接受不利協議。這一「組團式」出訪亦凸顯出歐洲領導人的堅定態度：歐洲必須在俄烏和平談判中擁有一席之地。

歐洲領導人緊急磋商

澤倫斯基將於周日抵達布魯塞爾，參與一次由多國歐洲領導人共同參加的視訊會議。馮德萊恩表示，會議將於歐洲中部時間下午3點（格林尼治時間13點）舉行，由法國總統馬克龍、英國首相斯塔默以及德國總理梅爾茨共同主持，屬於「意願聯盟」（Coalition of the Willing）的一次磋商。

該聯盟是一個支持烏克蘭抗擊自2022年2月以來俄羅斯全面侵略的非正式國家聯盟。川普對這場沖突的立場反復搖擺，有時指責烏克蘭挑起戰爭，有時又威脅莫斯科稱若停火無進展將施加懲罰性措施。

德新社指出，出於對被邊緣化的擔憂，歐洲各國首都一直努力推動，確保自己的觀點——以及基輔的立場——不會被排除在美俄對話之外，因為這種對話可能決定歐洲的長期安全格局。

北歐波羅的海八國領導人重申對烏支持

美俄峰會結束後，北歐波羅的海八國領導人再次發表聲明，重申堅定支持烏克蘭，並全力支持包括美方在內為結束俄羅斯對烏克蘭的侵略戰爭所做的努力。聲明強調，要實現公正和持久的和平，下一步必須與烏克蘭協同推進。

丹麥、瑞典、挪威、芬蘭、冰島、愛沙尼亞、拉脫維亞和立陶宛領導人聯合發表的這份聲明批評道：「經驗表明，普亭不可信。最終，俄羅斯必須對其公然違反國際法的行為負責。俄羅斯的侵略行為和帝國主義野心是這場戰爭的根本原因。」

該八國領導人對川普表示美國已准備好參與安全保障表示歡迎，並強調，對烏克蘭軍隊或其與他國合作不應設限。聲明最後承諾：「我們將繼續為烏克蘭提供武器，並加強歐洲防御，以遏制俄羅斯的進一步侵略。只要俄羅斯繼續殺戮，我們將繼續加強制裁和更廣泛的經濟措施，以打擊俄羅斯的戰爭經濟。」

針對八國領導人的聲明，澤倫斯基在X上表示感謝，同時指出：「我們看到，俄羅斯不斷拒絕各方提出的停火呼籲，至今仍未表明何時停止殺戮，這使局勢更加復雜。」他補充道：「如果他們連下達『停止打擊』這一最基本命令的意願都缺乏，那要促使其擁有幾十年內與鄰國和平共處的意願，可能將需要付出巨大努力。但我們正共同為和平與安全而努力。停止殺戮，是結束戰爭的關鍵要素。」

德國總理分析美俄峰會積極信號

德國總理梅爾茨在接受德國電視二台（ZDF）采訪時，對美俄峰會表示基本滿意。他指出，會談的成果「遠比我們在記者會上所看到的更具深遠意義」。梅爾茨稱，此次會談「非常成功地實現了歐洲與美國之間的團結」。不過，梅爾茨也坦言，歐洲不應高估自身作用，未來關鍵的決定性角色仍將在美國手中。

梅爾茨補充道，盡管歐洲方面本希望「先實現一次停火」，但「根據美國總統的說法，接下來將不僅僅是停火，而是一個全面的和平協議。」他說：「如果這能實現，那將比一次停火更有價值。」

梅爾茨將一項信息視為積極信號：據川普稱，俄羅斯已表示願意沿前線接觸線展開談判。他指出：「這是一個巨大的變化，因為俄羅斯此前提出（的作為談判前提）的領土要求，還包括一些至今並未被俄軍實際佔領的地區。」

梅爾茨指出，另一個「好消息」是：美國已表示願意參與對烏克蘭的安全保障，而不是將此任務完全交由歐洲承擔。

