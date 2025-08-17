「展開積極作戰」烏克蘭蘇米州反攻傳捷報 無人機襲俄邊界州釀1傷
烏克蘭軍方昨天表示，烏軍在烏北蘇米州前線部分地區將俄軍推回約2公里。俄羅斯佛洛尼斯州州長今天指出，烏國無人機襲擊當地1座車站，造成1名鐵路技工受傷及1條電線受損。
路透社報導，烏克蘭參謀總部在社群媒體臉書寫道：「烏克蘭士兵持續展開積極作戰行動，以摧毀敵人並解放我們的定居點。」
根據烏克蘭戰場地圖網站DeepState，俄羅斯在蘇米州（Sumy Oblast）掌控200多平方公里的區域。俄方對俄軍遭推回的消息未立即置評。
另一方面，俄羅斯毗鄰烏克蘭的佛洛尼斯州（Voronezh Oblast）州長古塞夫（Alexander Gusev）在通訊應用程式Telegram發文談及烏克蘭夜間發動無人機襲擊。
古塞夫指出：「根據初步消息，1名火車站軌道技工在其中1座自治市受傷，他已送醫治療。」
