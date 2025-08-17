雙普會未達成停火協議！雙方聲明「會談結果」一次看 可能辦三方會談

快訊

中央社／ 巴黎17日綜合外電報導
美國總統川普與俄羅斯總統普亭近日就烏克蘭問題在阿拉斯加舉行峰會。路透

美國總統川普俄羅斯總統普亭近日就烏克蘭問題在阿拉斯加舉行峰會後，法新社根據雙方聲明整理會談結果如下：

●未達成停火協議

烏克蘭和歐洲領袖先前敦促川普推動立即停火，但這場峰會並未對此達成協議。

川普（Donald Trump）表示，各方一致認為，結束這場「可怕戰爭…的最佳途徑，是直接達成能結束戰爭的和平協議（Peace Agreement），而不是僅僅達成一項停火協議（asefire Agreement），因為停火協議往往難以奏效」。

此一立場似乎是普亭（Vladimir Putin）的勝利。他先前呼籲達成和平協議，以解決他所說引發衝突的「根本原因」，也就是烏克蘭加入北大西洋公約組織（NATO）的前景。

●不會有「嚴重後果」

峰會舉行前，川普曾揚言，如果普亭不同意停火，將面臨「嚴重後果」。

根據共和黨籍聯邦參議員葛蘭姆（Lindsey Graham），川普可能對任何協助俄羅斯戰爭的國家徵收高達500%的關稅，做為所謂的「次級制裁」。

但會談結束後，當美國福斯新聞頻道（Fox News）問及此事，川普說道，「鑒於今天的發展，我認為現在不必考慮這個問題」。

歐洲領袖則表示，他們將繼續向俄羅斯施壓，包括進一步制裁，直到「實現公正和長久的和平」為止。

●未提及領土割讓

美俄領袖峰會前，烏克蘭最擔心的是美國逼迫他們放棄目前被俄羅斯占領的領土。這些領土約占烏國領土20%，包括2014年遭俄國吞併的克里米亞（Crimea）。

普亭與川普在這次會面中皆未提到這個話題，不過川普表示「只剩下少數」問題有待解決，這時他可能就是想到了土地問題。

●安全保障

川普與普亭發表的最終聲明中，並未提及有關未來任何和平協議的保障措施。

義大利總理梅洛尼（Giorgia Meloni）和外交消息人士表示，川普告訴烏克蘭總統澤倫斯基（Volodymyr Zelenskyy）和歐洲領袖，為基輔提供「北約式」保障可能在考慮之列，而且烏克蘭無需真正加入北約。

法國、英國等國表示，他們可以做為和平協議的擔保國向烏克蘭派遣軍隊，但不會部署在前線。

●可能舉行三方會談

川普表示，他18日將在華盛頓接見澤倫斯基，還說之後可能安排他、普亭和澤倫斯基之間的三方會談。

川普先前說，俄烏終戰的協議取決於澤倫斯基一人。

普亭 川普 美國 北約 烏克蘭 俄羅斯 俄烏戰爭 澤倫斯基

