雙普會未達協議 歐洲力爭話語權推動烏克蘭和平

對於歐洲領導人而言，俄羅斯總統普亭與美國總統川普高峰會未能就烏克蘭戰爭停火達成協議至少有一個好處：在事關歐洲未來的關鍵戰略時刻，他們尚未完全被邊緣化。

巴黎高級商業研究學院（HEC Paris）歐盟法學教授阿雷曼諾（Alberto Alemanno）表示：「（雙普會）沒有達成協議，對烏克蘭和歐洲國家來說都是好消息。」

他指出，若「新的歐洲安全地圖」在烏克蘭總統澤倫斯基（Volodymyr Zelenskyy）和歐洲各國領導人旁觀下制定出來，將面臨嚴重風險。

歐洲發現自己被排除在阿拉斯加峰會之外，因此在峰會前，歐洲領導人之間進行多次通話和緊急會晤，試圖表達意見。

法國總統府今天表示，英國、法國和德國領袖明天將舉行視訊會議，召集他們所稱的「志願者聯盟」（Coalition of the Willing），討論烏克蘭和平進程。

歐洲領導人也提議舉行一場有澤倫斯基、普亭和川普參加的三方峰會。

阿雷曼諾表示，但自俄烏戰爭爆發以來，歐洲多國領袖「從未與普亭接觸過」。

他說：「突然之間，他們必須這麼做，卻不知道確切的交涉條件是什麼。所以他們有點進退維谷。」