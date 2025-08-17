快訊

婦人墜谷後3天離奇燒死...丈夫聽爆炸聲來不及救 現場查無汽油助燃物

9月1日起養雞協會自報產地價 今起蛋價調漲2元

世運會／連兩場絕殺！中華隊沙灘合球戲劇奪金

雙普會未達協議 歐洲力爭話語權推動烏克蘭和平

中央社／ 布魯塞爾16日綜合外電報導

對於歐洲領導人而言，俄羅斯總統普亭與美國總統川普高峰會未能就烏克蘭戰爭停火達成協議至少有一個好處：在事關歐洲未來的關鍵戰略時刻，他們尚未完全被邊緣化。

巴黎高級商業研究學院（HEC Paris）歐盟法學教授阿雷曼諾（Alberto Alemanno）表示：「（雙普會）沒有達成協議，對烏克蘭和歐洲國家來說都是好消息。」

他指出，若「新的歐洲安全地圖」在烏克蘭總統澤倫斯基（Volodymyr Zelenskyy）和歐洲各國領導人旁觀下制定出來，將面臨嚴重風險。

歐洲發現自己被排除在阿拉斯加峰會之外，因此在峰會前，歐洲領導人之間進行多次通話和緊急會晤，試圖表達意見。

法國總統府今天表示，英國、法國和德國領袖明天將舉行視訊會議，召集他們所稱的「志願者聯盟」（Coalition of the Willing），討論烏克蘭和平進程。

歐洲領導人也提議舉行一場有澤倫斯基、普亭和川普參加的三方峰會。

阿雷曼諾表示，但自俄烏戰爭爆發以來，歐洲多國領袖「從未與普亭接觸過」。

他說：「突然之間，他們必須這麼做，卻不知道確切的交涉條件是什麼。所以他們有點進退維谷。」

烏克蘭 俄羅斯 俄烏戰爭

延伸閱讀

澤倫斯基：俄羅斯拒絕停火 局勢更加複雜

川蒲會未達俄烏停火共識 烏克蘭人挫折憤怒

外媒曝川普給烏克蘭安全保證！傳享有北約「第5條款」形式保障

俄烏停火沒進展 全球石油供應難有實質轉變

相關新聞

雙普會機密文件外洩！美官員亂丟被飯店房客撿到 川普贈普亭禮物曝光

美俄領袖8月15日在阿拉斯加州舉行會談，會後傳出機密細節外洩的烏龍疏失。一疊印有美國國務院印記的文件被遺留在安克拉治一家...

美第一夫人致信普亭全文曝光！籲「是時候」守護孩子與未來

美國總統川普與俄羅斯總統普亭8月15日舉行歷史性會談，會後白宮官員透露美國第一夫人梅蘭妮亞親筆寫下「和平信函」，並請託川...

外媒曝川普給烏克蘭安全保證！傳享有北約「第5條款」形式保障

據多位歐洲官員說法，美國總統川普結束與俄羅斯總統普亭會晤後提出，願意讓烏克蘭在不加入北約的情況下，享有類似北約憲章「第5...

川普要烏克蘭割讓俄未占領地 換取和平協議…立場扭轉與歐分裂

美俄阿拉斯加高峰會後，川普總統16日向烏克蘭及歐洲重要盟友表示，他支持俄國總統普亭的計畫，把俄軍目前控制的烏國領土乃至並...

川普放棄要求停火…普亭獲外交勝利 壓力落澤倫斯基肩上

俄國官員及媒體表示，美國總統川普與俄羅斯總統普亭的阿拉斯加高峰會，其結果可視為兩國關係轉捩點；川普放棄要求俄烏停火，證明...

雙普會讓烏克蘭及盟友不安 法英德領袖開會商討對策

在15日的雙普會談之後，法國總統府宣布，法國、英國和德國的領導人17日將主持一場由基輔盟友組成的「志願者聯盟」(Coal...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。