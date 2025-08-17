外媒：川普給了普亭渴求的「時間」 普亭拿到無限期攻打烏克蘭通行證

美國總統川普和俄羅斯總統普亭結束阿拉斯加會談已超過30小時，一些知情人士正在西方國家媒體透露各種未經官方證實的談判進展傳聞。美國有線電視新聞網（CNN）16日分析，雙普未就俄烏戰談成協議，但普亭拿到了一項他最想要的東西，那不是掌聲、不是紅地毯、不是發聲機會，而是時間，也就是俄方繼續攻打烏克蘭的機會。紐約時報也指出，普亭拿到了一張無限期攻打烏克蘭而不受任何懲罰的通行證。

CNN分析說，普亭在戰場上很急，在談判桌上卻慢得令人痛苦。此時俄軍正處於將烏東一些小村莊的微小進展，轉化為更具戰略意義成果的邊緣，到了10月中旬，天氣轉涼，地面變軟，進攻將變得更困難，屆時就可評量俄軍在前線的成敗。

如今普亭在戰場上實現真正改變所需的時間，可能就是讓美國、歐洲、烏克蘭等各方聚在一起進一步談判的時間。就談判而言，未來數周將是普亭希望的緩步慢行：先是川普與烏國總統澤倫斯基的緊張關係，接著是歐洲向川普施壓，然後是美俄烏三方會談的技術性拖延，普亭只需聲稱有其他行程或地點不合，就可以拖上一周，給自己爭取時間。

CNN說，普亭需要時間才能贏得勝利，而川普給普亭最大的幫忙，就是給了普亭時間。自從川普承諾上任 24小時內結束俄烏戰以來，已過了許久，川普在阿拉斯加會談上，雖然對普亭的態度顯然比今年2月更明智，但就戰爭進展而言，幾乎沒什麼改變。

紐時的分析也指出，川普在阿拉斯加雙普會上屈服於普亭的烏克蘭政策，不停火、未設期限、沒有制裁；這場會談的整體效果是，普亭拿到一張無限期攻打鄰國的通行證，無需進一步受罰，等著針對更廣泛和平協議展開談判。

紐時說，更廣泛的和平協議談判將費時費力，在那之前，普亭可無限期攻打烏克蘭。曾在美國前總統歐巴馬政府時期擔任美國駐北約大使的達爾德（Ivo Daalder）說，川普又被耍了。達爾德認為，川普先前曾談到對普亭失望、允諾停火、俄方將受嚴厲經濟後果等，普亭只在紅毯上花了2分鐘、在川普的座車「野獸」上花了10分鐘，「川普就又被普亭耍了，真可悲。」