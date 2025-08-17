快訊

婦人墜谷後3天離奇燒死...丈夫聽爆炸聲來不及救 現場查無汽油助燃物

9月1日起養雞協會自報產地價 今起蛋價調漲2元

世運會／連兩場絕殺！中華隊沙灘合球戲劇奪金

雙普會機密文件外洩！美官員亂丟被飯店房客撿到 川普贈普亭禮物曝光

聯合報／ 編譯盧思綸／即時報導
美俄領袖8月15日在阿拉斯加州舉行會談，會後傳出美國官員將會談文件遺留在飯店的公共印表機，直到房客發現才意外曝光。圖/取自@ghiageo在X的照片
美俄領袖8月15日在阿拉斯加州舉行會談，會後傳出美國官員將會談文件遺留在飯店的公共印表機，直到房客發現才意外曝光。圖/取自@ghiageo在X的照片

美俄領袖8月15日在阿拉斯加州舉行會談，會後傳出機密細節外洩的烏龍疏失。一疊印有美國國務院印記的文件被遺留在安克拉治一家飯店的公共印表機，直到房客發現才意外曝光。文件中清楚列著會場地點、官員名單與電話號碼，還附上川普打算送給普亭的禮物與午宴菜單，敏感細節一覽無遺，川普政府因而挨批草率無能，連基本的保密常識都沒有。

美國國家公共廣播電台（NPR）16日報導，這份文件被3名入住4星級「庫克船長飯店」（Hotel Captain Cook）的房客發現後曝光，消息迅速在網路上引發熱議。

這份文件列出8月15日的會談安排，包括安克拉治愛爾門道夫─李查遜基地內具體會議室名稱，還有川普計畫致贈普亭一份禮物，是一尊白頭海鷹桌上雕像。

文件第2至第5頁列有3名美方人員的姓名與電話，以及13名美俄官員名單，甚至還附上俄方人士的英語發音標註，提醒普亭的發音為「POO-tihn」。第6至第7頁則記錄原訂的午宴安排與雙普及其他官員座位。

雖然會談當日午宴臨時取消，但文件顯示原本設計為3道式餐點：前菜為香檳油醋沙拉，主菜有菲力牛排與焗烤奧林匹亞比目魚，甜點則是焦糖烤布蕾。

對此白宮則輕描淡寫回應，稱這些文件只是「多頁午餐菜單」，否認構成安全漏洞。

不過，加州大學洛杉磯分校（UCLA）國安法學教授麥可斯（Jon Michaels）直言，這起事件顯示美方籌備高風險外交會議時存在「專業判斷失誤」，「把這些文件留在印表機上，顯得政府草率無能，這是基本常識」。

川普 普亭 烏克蘭 俄羅斯 俄烏戰爭

延伸閱讀

外媒曝川普給烏克蘭安全保證！傳享有北約「第5條款」形式保障

普亭停戰6大條件曝光！要求烏割地6600平方公里 承認克里米亞歸俄

雙普會後 川普：俄烏後續協議要看澤倫斯基

未提停火協議…波頓：川普沒輸 但普亭贏了

相關新聞

雙普會機密文件外洩！美官員亂丟被飯店房客撿到 川普贈普亭禮物曝光

美俄領袖8月15日在阿拉斯加州舉行會談，會後傳出機密細節外洩的烏龍疏失。一疊印有美國國務院印記的文件被遺留在安克拉治一家...

美第一夫人致信普亭全文曝光！籲「是時候」守護孩子與未來

美國總統川普與俄羅斯總統普亭8月15日舉行歷史性會談，會後白宮官員透露美國第一夫人梅蘭妮亞親筆寫下「和平信函」，並請託川...

外媒曝川普給烏克蘭安全保證！傳享有北約「第5條款」形式保障

據多位歐洲官員說法，美國總統川普結束與俄羅斯總統普亭會晤後提出，願意讓烏克蘭在不加入北約的情況下，享有類似北約憲章「第5...

川普要烏克蘭割讓俄未占領地 換取和平協議…立場扭轉與歐分裂

美俄阿拉斯加高峰會後，川普總統16日向烏克蘭及歐洲重要盟友表示，他支持俄國總統普亭的計畫，把俄軍目前控制的烏國領土乃至並...

川普放棄要求停火…普亭獲外交勝利 壓力落澤倫斯基肩上

俄國官員及媒體表示，美國總統川普與俄羅斯總統普亭的阿拉斯加高峰會，其結果可視為兩國關係轉捩點；川普放棄要求俄烏停火，證明...

雙普會讓烏克蘭及盟友不安 法英德領袖開會商討對策

在15日的雙普會談之後，法國總統府宣布，法國、英國和德國的領導人17日將主持一場由基輔盟友組成的「志願者聯盟」(Coal...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。