雙普會機密文件外洩！美官員亂丟被飯店房客撿到 川普贈普亭禮物曝光

美俄領袖8月15日在阿拉斯加州舉行會談，會後傳出機密細節外洩的烏龍疏失。一疊印有美國國務院印記的文件被遺留在安克拉治一家飯店的公共印表機，直到房客發現才意外曝光。文件中清楚列著會場地點、官員名單與電話號碼，還附上川普打算送給普亭的禮物與午宴菜單，敏感細節一覽無遺，川普政府因而挨批草率無能，連基本的保密常識都沒有。

美國國家公共廣播電台（NPR）16日報導，這份文件被3名入住4星級「庫克船長飯店」（Hotel Captain Cook）的房客發現後曝光，消息迅速在網路上引發熱議。

這份文件列出8月15日的會談安排，包括安克拉治愛爾門道夫─李查遜基地內具體會議室名稱，還有川普計畫致贈普亭一份禮物，是一尊白頭海鷹桌上雕像。

文件第2至第5頁列有3名美方人員的姓名與電話，以及13名美俄官員名單，甚至還附上俄方人士的英語發音標註，提醒普亭的發音為「POO-tihn」。第6至第7頁則記錄原訂的午宴安排與雙普及其他官員座位。

雖然會談當日午宴臨時取消，但文件顯示原本設計為3道式餐點：前菜為香檳油醋沙拉，主菜有菲力牛排與焗烤奧林匹亞比目魚，甜點則是焦糖烤布蕾。

對此白宮則輕描淡寫回應，稱這些文件只是「多頁午餐菜單」，否認構成安全漏洞。

不過，加州大學洛杉磯分校（UCLA）國安法學教授麥可斯（Jon Michaels）直言，這起事件顯示美方籌備高風險外交會議時存在「專業判斷失誤」，「把這些文件留在印表機上，顯得政府草率無能，這是基本常識」。