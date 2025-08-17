俄烏戰會怎樣收場？美媒指烏克蘭剩2條路

華爾街日報報導，美俄領袖會談8月15日在阿拉斯加落幕，俄羅斯的目標不只割地，還迫使烏克蘭屈服，如今，這場二戰以來歐洲最大規模的戰爭可能只剩2種結局：一是烏克蘭割地止戰，未來受到盟軍援助與安全保證，類似1953年韓戰模式；二是實際喪失國家主權，再度淪為俄羅斯的附庸，等同徹底投降。

俄羅斯總統普亭在阿拉斯加美俄會談結束後表示，解決烏克蘭問題的長久之計，必須消除一切危機根源。所謂「危機根源」包括烏克蘭的親西方路線與北約東擴。這凸顯普亭從未放棄終極目標：恢復對莫斯科對烏克蘭的政治掌控，重建在歐洲東部的影響力，並奪回全球強權地位。

然而，現在俄軍要徹底占領烏克蘭幾乎不可能實現，烏克蘭要完全驅趕入侵者的機會同樣渺茫。於是，俄烏戰現在只剩2種可能結局，而且都免不了烏克蘭割讓失土。

結局1：割讓失土，接受歐美盟軍保護

華爾街日報說，烏克蘭領導層已私下接受，無力完全收復失土。總統澤倫斯基也表態願在「先停火凍結前線」後，再就領土談判。

基輔與歐洲強調不會在法律上承認俄羅斯占領，但會接受現實。理想情況是把俄羅斯限制在目前已占領的約1/5國土，避免進一步失地。

歐洲各國與烏克蘭希望透過強化軍防與西方安全承諾，確保剩餘80%領土的安全。英法更考慮派兵駐烏，美國是否參與則未定。這種結局類似1953年韓戰後南北韓分裂，但由美軍駐防保障南韓。

對普亭而言，這將是失敗：只握有20%殘破土地，卻永遠失去大部分烏克蘭，還要看著西方軍隊保護他口中的「兄弟民族」。除非戰爭帶來不可承受的經濟與政治風險，否則普亭不太可能接受這樣的收場。

柏林智庫「德國國際安全事務研究所」俄羅斯經濟專家克魯格（Janis Kluge）指出，「俄羅斯目前的觀點是，不可持續戰爭，但烏克蘭更撐不下去；等到經濟問題逼迫俄羅斯停戰之際，烏克蘭已先一步垮台」。

結局2：割讓失土，淪為俄羅斯附庸

另一個更危險的結局，是烏克蘭不僅失去東南部大片領土，連殘存國土也無力抵抗俄羅斯第三次入侵，迫使基輔在內政外交上對莫斯科俯首稱臣，淪為附庸地位。

這意味著烏克蘭將實際喪失主權，相當於向俄羅斯投降。普亭若要達成這樣的結果，仍需依靠戰場壓力。雖然俄軍推進有限，但策略是透過持久戰與消耗戰，企圖耗盡烏軍兵力與抗戰意志。

目前烏軍雖疲憊且兵力不足，仍展現強韌抵抗力，加上無人機戰爭更有利於守方，使俄羅斯難以迅速取勝。不過，專家警告：若基輔未能解決兵源與指揮體系問題，長期下來可能不會在戰場上徹底潰敗，卻會逐漸被拖垮。

多數分析指出，俄羅斯在人口、兵力與資源上佔優，似乎比烏克蘭更能持久。但卡內基國際和平基金會戰爭專家考夫曼（Michael Kofman）提醒：「這場戰爭的歷史顯示，烏克蘭始終展現出適應力與韌性」，持續戰爭的最終結果仍是未定之數。