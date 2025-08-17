澤倫斯基：俄羅斯拒絕停火 局勢更加複雜

烏克蘭總統澤倫斯基（Volodymyr Zelenskyy）表示，由於俄羅斯拒絕停火，使得結束這場已持續3年多衝突的努力變得更加複雜。

法新社報導，澤倫斯基今晚在社群媒體發文表示：「我們看到俄羅斯多次拒絕停火呼籲，並且尚未決定何時停止殺戮。這讓局勢變得更加複雜。」

澤倫斯基指出：「如果他們（俄羅斯）連執行停止空襲的簡單命令都沒有意願，那麼要讓俄羅斯有意願實現更遠大的目標，與鄰國和平共處數十年，可能需要付出巨大努力。」

美國有線電視新聞網（CNN）報導，澤倫斯基表示，烏克蘭與盟友的會談將持續整個週末，他正為18日與美國總統川普的會面做準備，同時也感謝白宮邀請。

由烏克蘭在歐洲的主要盟友所組成的「志願者聯盟」（Coalition of the Willing），明天將舉行會議。