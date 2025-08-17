川蒲會未促成停火 澤倫斯基將會川普捍衛烏利益

在美國要求迅速結束俄烏戰爭的強大壓力下，烏克蘭總統澤倫斯基18日將飛往華盛頓，捍衛基輔利益的同時，也竭力避免再度於白宮與美國總統川普發生衝突。

路透社報導，川普在阿拉斯加峰會上熱情接待基輔宿敵、俄羅斯總統蒲亭（Vladimir Putin）後，接著邀請澤倫斯基（Volodymyr Zelenskyy）訪問華盛頓。

川蒲會令烏克蘭許多人大感震驚，自俄羅斯2022年全面入侵烏克蘭以來，烏國已有數十萬人喪生。

阿拉斯加會談未能促成川普希望的停火協議，他今天表示，現在他希望達成全面的和平協議，並稱基輔應該接受，因為「俄羅斯是一個非常強大的國家，而他們不是」。

這番直白的語調讓澤倫斯基陷入危險境地。這將是今年2月在橢圓形辦公室與川普會談不歡而散後，澤倫斯基首次回到華府。當時，川普在世界媒體面前嚴厲斥責澤倫斯基，稱他在談判中「沒有籌碼」，還說基輔的冥頑不靈可能引發第三次世界大戰。