川蒲會未達俄烏停火共識 烏克蘭人挫折憤怒
對於美俄總統在峰會上未就烏克蘭戰爭停火的必要性達成共識，加上美國總統川普在阿拉斯加州為俄羅斯總統蒲亭鋪紅毯的歡迎舉動，烏克蘭人今天表示憤怒和沮喪。
一名僅以通訊代號澤哈（Dzha）自稱的26歲士兵說：「他（蒲亭）贏了。川普表明了對他的態度，同時也展現對我們的態度。這次會晤對烏克蘭來說沒有好結果…我們必須結束這場戰爭，我們需要真正坐下來談判，達成協議，因為每一天都有戰士陣亡或受傷。」
有些烏克蘭人對川普邀請蒲亭（Vladimir Putin）訪問美國，並給予他如此的尊重，將他視為平起平坐的對象，而感到憤怒。
路透社報導，一張經過竄改的照片在網路廣為流傳，畫面中川普和蒲亭在機場停機坪上握手，背景則是烏克蘭被炸毀的住宅區。
基輔退休人士沃羅貝（Tetiana Vorobei）說：「我不知道川普到底在想什麼？我感覺他（和蒲亭）一模一樣。他們完全一個樣！」
