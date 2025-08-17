「雙普會」後俄烏情勢 陸學者：將以犧牲烏克蘭利益結束

美國總統川普與俄羅斯總統普亭於15日會面，外界關注俄烏戰事會否在會面後落幕，大陸學者分析，雖然美俄領導會晤沒有達成協議，但烏克蘭問題上的「美俄共識」加強，且俄烏衝突將以犧牲烏克蘭利益結束，且烏克蘭與歐洲在衝突中被邊緣化的趨勢不會逆轉。

對於美俄共識內容，北京日報報導，南京大學國際關係學院院長朱鋒提出兩點分析：第一是俄烏衝突將以犧牲烏克蘭的主權和民族利益結束，這是川普再次上台後雙方一貫的共識；第二是川普和普亭並不會實質性回應歐洲對雙方互動的強勢介入，這對歐洲強調的不能對俄妥協、維護烏克蘭主權和民族利益的主張，是沉重打擊。

朱鋒表示，川普第二次上任後以最隆重的規格接待了被歐洲強烈批評和攻擊的普亭，是高調地向世界表明，俄烏衝突的結束方式要建立在他與普亭交往和共識的基礎上。歐洲和烏克蘭的主張正在被邊緣化。

從俄羅斯角度分析，中國現代國際關係研究院歐亞研究所副所長尚月認為，普亭在會晤中關注的焦點是在一定程度上恢復和重啟俄美關係，並延續他與川普的個人友誼和互動，這對俄羅斯也很重要。俄方很清楚衝突不能在短時間內解決，會晤本身就是對重啟雙邊關係的一次試探，普亭由此確認了俄美都希望在烏克蘭問題上實現和平，也確認了俄美關係的觸底回暖。

在俄美元首阿拉斯加會晤後，川普16日表示，將與烏克蘭總統澤倫斯基於美東時間18日下午在白宮橢圓形辦公室會面。如果一切順利，接下來將安排美國、俄羅斯、烏克蘭三方領導人會晤。不過央視17日報導稱，對於三方會晤，美烏態度很積極，普亭僅提和平但沒提會晤。